Palermo, Inzaghi prepara la sfida contro l’Empoli: lavoro sulla tattica offensiva e sulle palle inattive
Prosegue al Palermo CFA di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro l’Empoli. La formazione allenata da Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento, dedicata principalmente agli aspetti offensivi e alle situazioni da calcio piazzato.
Come comunicato ufficialmente dal Palermo, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, prima di concentrarsi su un’esercitazione di tattica offensiva.
Successivamente, spazio a un focus sulle palle inattive a favore, con la squadra impegnata a lavorare sulle situazioni di gioco da sfruttare in fase d’attacco.
Il Palermo prosegue così il programma di preparazione in vista della gara esterna contro l’Empoli, con Inzaghi che continua a curare gli aspetti tattici della propria formazione.