Palermo, Inzaghi prepara la sfida contro l’Empoli: lavoro sulla tattica offensiva e sulle palle inattive

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (91) campi

Prosegue al Palermo CFA di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro l’Empoli. La formazione allenata da Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento, dedicata principalmente agli aspetti offensivi e alle situazioni da calcio piazzato.

Come comunicato ufficialmente dal Palermo, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, prima di concentrarsi su un’esercitazione di tattica offensiva.


Successivamente, spazio a un focus sulle palle inattive a favore, con la squadra impegnata a lavorare sulle situazioni di gioco da sfruttare in fase d’attacco.

Il Palermo prosegue così il programma di preparazione in vista della gara esterna contro l’Empoli, con Inzaghi che continua a curare gli aspetti tattici della propria formazione.

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