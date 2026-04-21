Palermo, lavoro a Torretta: focus su forza e fase difensiva verso la Reggiana
PALERMO – Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro la Reggiana. Come riportato dal club rosanero, la squadra di Filippo Inzaghi ha svolto questa mattina una seduta di allenamento al centro sportivo di Torretta.
Il lavoro è iniziato con una fase dedicata alla forza in palestra, per poi proseguire sul campo con esercitazioni sugli sprint e una sessione focalizzata sulla tattica difensiva.
A chiudere l’allenamento, una partita finale con le sponde, utile per mantenere ritmo e intensità.
Il Palermo continua dunque a lavorare con attenzione sui dettagli in vista del prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla trasferta di Reggio Emilia.