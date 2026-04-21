Palermo-Catanzaro, via alla vendita dei biglietti: prezzi, modalità e tutte le info per il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (6) TIFOSI

PALERMO – Scatterà alle ore 17.00 di martedì 21 aprile la vendita dei biglietti per Palermo-Catanzaro, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. Il match è in programma venerdì 1° maggio alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi con largo anticipo ai varchi d’ingresso per evitare disagi e lunghe attese nel giorno della partita.


MODALITÀ DI ACQUISTO – I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento esclusivamente attraverso i canali ufficiali:

pagina biglietteria del Palermo FC;
punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Barbera.

Dal 2 dicembre 2025 è obbligatoria la registrazione al nuovo ecosistema digitale del club per acquistare i biglietti. Restano comunque consultabili gli acquisti precedenti tramite account Vivaticket.

PREZZI DEI BIGLIETTI
Ecco il dettaglio completo delle tariffe:

Centralissima: 103 € (intero), 82 € (donne/over 65 e under 16)
Tribuna Centrale: 73 € (intero), 57 € (ridotti)
Tribuna Laterale: 48 € (intero), 40 € (ridotti)
Gradinata Inferiore: 34 € (intero), 30 € (ridotti), 25 € promo UNIPA
Gradinata Superiore: 28 € (intero), 23 € (ridotti), 14 € under 14, 21 € promo UNIPA
Curve: 22 € (intero), 18 € (ridotti), 16 € promo UNIPA

Le riduzioni sono valide per donne, over 65 e under 16 (non compiuti alla data di acquisto). L’under 14 è disponibile solo in Gradinata Superiore e abbinato a un biglietto intero. La promo UNIPA è riservata ai possessori di card o cedolino universitario, acquistabile presso l’Info Point dello stadio in giorni e orari dedicati.

TICKET + HOSPITALITY – Disponibili anche pacchetti premium con accesso alle lounge hospitality e posto in Tribuna Centrale Superiore.

SETTORE OSPITI – In attesa di disposizioni ufficiali da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

ACCESSO ALLO STADIO – Per entrare al Barbera sarà necessario:

documento d’identità valido;
biglietto (digitale o cartaceo);
fidelity card con ricevuta segnaposto per i titoli caricati su SIAMOAQUILE Card.

Regolamentata anche la cedibilità dei biglietti: interi cedibili a tutti, ridotti solo alle categorie previste, mentre under e promo università non sono cedibili.

Palermo-Catanzaro si avvicina: attesa una grande risposta del pubblico rosanero per una sfida decisiva nel finale di stagione.

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