Reggiana-Palermo, via alla prevendita: info, settori e modalità per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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REGGIO EMILIA – È attiva dalle ore 16:00 di oggi la prevendita dei biglietti per Reggiana-Palermo, sfida in programma sabato 25 aprile alle ore 15:00 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie BKT.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI – I tagliandi sono disponibili:


online sul sito Vivaticket;
presso i punti vendita Vivaticket;
al Reggiana Official Store (dal lunedì al sabato, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00; domenica chiuso).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – Sono previste tariffe ridotte per:

donne
over 65
under 18

Le riduzioni dedicate a categorie AVIS e studenti universitari sono acquistabili esclusivamente presso il Reggiana Official Store, previa presentazione della documentazione richiesta.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni (con titolo d’accesso).

SETTORI LOCALI: LIMITAZIONI –

Tribuna Est e Tribuna Sud: vendita riservata ai residenti nella provincia di Reggio Emilia o ai possessori di fidelity “Regia Card” (esclusi residenti in Sicilia).
Tribuna Ovest: vietata la vendita ai residenti nella Regione Sicilia.

SETTORE OSPITI –
Disponibili 4000 posti in Tribuna Nord, acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno precedente la gara. La vendita è riservata esclusivamente ai possessori della fidelity SIAMOAQUILE Card.

ACCREDITI DISABILI – Le richieste devono essere inviate via mail a [email protected]
allegando documento d’identità e certificazione di invalidità al 100%. I posti saranno assegnati fino a esaurimento disponibilità.

CAMBIO NOMINATIVO – Attivo su tutti i settori, ad eccezione del settore ospiti.

Reggiana-Palermo si avvicina: attesa una forte presenza di tifosi rosanero per una trasferta chiave nel finale di stagione.

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