Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata mai vista. Il Palermo si gioca l’ultima speranza”

La Serie B corre più veloce che mai. Nell’analisi di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, emerge un dato storico: mai, con il format a 20 squadre, le prime quattro avevano totalizzato così tanti punti dopo 35 giornate. Venezia, Monza, Frosinone e Palermo arrivano complessivamente a quota 287, superando il precedente record di 269 della scorsa stagione.

Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, non è solo merito della capolista Venezia, che guida con 75 punti, ma anche del rendimento straordinario delle inseguitrici. Il Monza, secondo a quota 72, e il Frosinone, terzo con gli stessi punti, rappresentano un caso unico, così come il Palermo quarto a 68, numeri mai visti nella storia recente del campionato.





Lo scenario resta apertissimo. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, solo due squadre saliranno direttamente in Serie A, mentre le altre dovranno passare dalla lotteria dei playoff, dove – almeno sulla carta – partiranno favorite. Il Venezia resta il principale candidato alla promozione diretta, ma la pressione costante di Monza e Frosinone impedisce qualsiasi margine di errore.

Il traguardo potrebbe arrivare già nel prossimo turno. Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, se una tra Monza e Frosinone dovesse perdere e il Venezia battere l’Empoli, la squadra di Stroppa volerebbe a +6 con il vantaggio degli scontri diretti, chiudendo virtualmente i giochi. Uno scenario complicato, ma non impossibile in un campionato che ha già riservato molte sorprese.

Alle spalle, il Palermo resta in corsa, anche se con margini ridotti. Un eventuale passo falso delle rivali potrebbe riaprire spiragli inattesi, almeno per il terzo posto. Intanto il Frosinone è la squadra più in forma, reduce da una lunga serie di risultati utili, mentre il Monza si aggrappa al vantaggio negli scontri diretti.

Il calendario aggiunge ulteriore incertezza. Due partite in casa per Venezia, Monza e Frosinone, una sola per il Palermo, che dovrà inseguire fino all’ultimo prima dello scontro diretto finale proprio contro la capolista. Come ribadisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, gli ultimi 270 minuti saranno decisivi e ogni errore potrebbe risultare fatale.

Dal punto di vista fisico, le quattro protagoniste arrivano al rush finale in ottime condizioni, nonostante qualche acciacco. Il Venezia appare la squadra più solida, capace anche di permettersi un passo falso senza perdere il primato. Ma Stroppa non vuole rischiare: nella sua carriera è già salito tre volte in Serie A, senza mai vincere il campionato.

Questa volta, il destino è nelle sue mani.