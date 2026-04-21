Reggiana-Palermo, Esposito ci crede: «Non mollate, i playout sono a un passo»

REGGIO EMILIA – La speranza non è ancora finita. A crederci è anche Max Esposito, simbolo della storica salvezza del 1994, che invita la Reggiana a non arrendersi nella corsa ai playout. Come riporta Il Resto del Carlino, l’ex attaccante granata ha voluto trasmettere fiducia all’ambiente dopo la sconfitta contro il Padova.

«Anche nel ’94 ci davano per spacciati: eravamo con l’acqua alla gola e mancavano pochissime giornate. Non abbiamo mollato e ce l’abbiamo fatta», ha ricordato Esposito. «Mi auguro con tutto il cuore che accada lo stesso miracolo: la possibilità c’è e Bisoli è l’allenatore giusto per gestire questo tipo di pressione».





Un messaggio chiaro rivolto anche ai giocatori: «Dico di non arrendersi, i playout distano appena un punto: molte volte basta un risultato positivo e si riaccende tutto».

«SQUADRA VIVA» – Nonostante il ko, Esposito ha apprezzato la prestazione della Reggiana: «La squadra ha fatto una buona gara, ha creato occasioni e mi è sembrata viva. È un peccato non averle sfruttate, forse per poca cattiveria, ma da qui bisogna ripartire».

«CALENDARIO APERTO» – Come evidenzia Il Resto del Carlino, gli incroci delle ultime giornate lasciano ancora spazio a diversi scenari. Empoli, Spezia, Pescara e Bari sono tutte coinvolte in un finale complesso, con scontri diretti che potrebbero rimescolare la classifica.

Secondo le proiezioni, la quota salvezza attraverso i playout potrebbe essere raggiunta anche con 38 o 39 punti, rendendo la missione della Reggiana ancora possibile.

«ORA IL PALERMO» – Il prossimo ostacolo sarà proprio il Palermo, in una sfida che potrebbe risultare decisiva. Servirà una prova di carattere per tenere accesa la fiammella, come sottolineato anche da Esposito.

Il messaggio è chiaro: la Reggiana è ancora in corsa. Ma adesso serve crederci davvero.