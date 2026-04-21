Reggiana, ripresa la preparazione: nel mirino il Palermo. Oggi via alla prevendita, il club chiama a raccolta i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
bisoli reggiana

REGGIO EMILIA – La Reggiana ha ripreso nel pomeriggio di ieri gli allenamenti al “Villa Granata” Training Center, iniziando la settimana che porta alla sfida contro il Palermo. Come riporta Il Resto del Carlino, mister Pierpaolo Bisoli ha diviso la rosa in due gruppi: lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo a Padova, seduta completa sul terreno di gioco per gli altri.

«VERSO IL PALERMO» – L’obiettivo è chiaro: preparare al meglio la gara di sabato alle ore 15 contro i rosanero di Inzaghi, un appuntamento cruciale nella corsa salvezza dei granata. Secondo Il Resto del Carlino, oggi è prevista una nuova seduta a ranghi completi.


«PREVENDITA E APPELLO ALLA CITTÀ» – Attesa anche per l’apertura della prevendita, che dovrebbe partire nelle prossime ore. Dal club filtra l’auspicio di una forte risposta del pubblico, chiamato a sostenere la squadra in un momento decisivo della stagione, come sottolineato ancora da Il Resto del Carlino.

«IL CALENDARIO» – La 36ª giornata sarà l’ultima con anticipi e posticipi: si parte venerdì con Monza-Modena alle 19, mentre il turno si chiuderà sabato sera con Cesena-Sampdoria alle 19.30. Dalla giornata successiva scatterà la contemporaneità su tutti i campi.

La Reggiana si prepara dunque a un crocevia fondamentale: contro il Palermo servirà una prestazione di livello per continuare a credere nella salvezza.

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