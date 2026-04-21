Klinsmann: «Cesena, ci vediamo presto» Ranocchia, Inzaghi e Mirri in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo manchester city (41) mirri

PALERMO – Jonathan Klinsmann ha lasciato Palermo ed è volato in Germania per proseguire il percorso di cura dopo il grave infortunio rimediato nel finale di Palermo-Cesena. Come racconta Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, il portiere bianconero ha lasciato nel tardo pomeriggio gli Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” per raggiungere il policlinico universitario di Heidelberg, uno dei principali centri medici tedeschi.

«IL PERCORSO DI RECUPERO» – Secondo quanto riportato da Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, ad attenderlo in Germania anche il responsabile sanitario del Cesena, il dottor Giorgio Gandolfi, che lavorerà insieme allo staff medico locale per definire il percorso terapeutico più adatto. La decisione sarà presa dopo ulteriori consulti specialistici.


«INFORTUNIO GRAVE» – L’estremo difensore ha riportato una frattura della prima vertebra cervicale, oltre a una ferita lacero-contusa alla testa, conseguenze dello scontro con Ranocchia al 94’. Come evidenzia Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, fin da subito è emersa la consapevolezza che la stagione fosse ormai compromessa.

«IL MESSAGGIO SOCIAL» – È stato lo stesso Klinsmann a confermare lo stop attraverso i social: «Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi terrà fuori per un po’. Voglio ringraziare tutti per il sostegno… In bocca al lupo ai ragazzi verso i playoff e ci vediamo prestissimo».

«SOLIDARIETÀ E VICINANZA» – Numerosi i messaggi ricevuti, come sottolinea Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino. Tra i primi, quello di Ranocchia che si è recato personalmente in ospedale insieme a Inzaghi e al presidente Mirri: «Ho espresso personalmente il mio rammarico e la mia vicinanza».

«ORA TOCCA A SIANO» – Con Klinsmann fuori, toccherà ad Alessandro Siano difendere i pali del Cesena. Come riportato da Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, il portiere è pronto all’esordio in Serie B, a due anni dall’ultima presenza ufficiale.

Una vicenda che ha colpito tutto l’ambiente, ma che ha anche mostrato il lato più umano del calcio, tra solidarietà e rispetto.

Altre notizie

bisoli reggiana

Reggiana, ripresa la preparazione: nel mirino il Palermo. Oggi via alla prevendita, il club chiama a raccolta i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
669942718_18099166928045830_8175153682074594947_n

Repubblica: “Gol e Margarita. Così Pohjanpalo conquista la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (98) Pohjanpalo Segre Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il quarto posto profuma di beffa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (103) corona pohjanpalo inzaghi

Giornale di Sicilia: “Le squadre di due ex possono allearsi con Superpippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Giornale di Sicilia: “Gomis promosso, ma Joronen è pronto a tornare”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (99) klinsmann bani

Corriere dello Sport: “Klinsmann in Germania. Stagione finita e futuro da decidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (32) ranocchia Palumbo

Corriere dello Sport: “Ranocchia, chiarimento privato con Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (16) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, il fattore Barbera. Raggiunte 500 mila presenze allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-20 211524

Miccoli sui social dopo la presentazione del suo libro: “Momento molto importante per me, ho chiarito la mia posizione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
whatsapp-image-2025-01-25-at-17.22.50

Frosinone, rischio di stagione finita per Koutsoupias

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (110) ranocchia

Palermo, buone notizie per Inzaghi: Ranocchia ok e Johnsen verso il rientro

Manfredi Esposito Aprile 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (1) pohjanpalo osti

Palermo, Osti a Rai Radio 1 Sport: «Pohjanpalo è da Serie A. Campionato? Ogni partita è una trappola»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

bisoli reggiana

Reggiana, ripresa la preparazione: nel mirino il Palermo. Oggi via alla prevendita, il club chiama a raccolta i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Klinsmann: «Cesena, ci vediamo presto» Ranocchia, Inzaghi e Mirri in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
669942718_18099166928045830_8175153682074594947_n

Repubblica: “Gol e Margarita. Così Pohjanpalo conquista la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (98) Pohjanpalo Segre Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il quarto posto profuma di beffa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (103) corona pohjanpalo inzaghi

Giornale di Sicilia: “Le squadre di due ex possono allearsi con Superpippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026