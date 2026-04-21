Repubblica: “Gol e Margarita. Così Pohjanpalo conquista la città”

PALERMO – Non è solo una questione di gol. Joel Pohjanpalo è entrato dentro Palermo, nel senso più profondo del termine. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’attaccante finlandese non si limita a trascinare la squadra sul campo: vive la città, ne respira l’atmosfera e ha costruito un legame autentico con tifosi e ambiente.

NUMERI DA TOP EUROPEO – I dati riportati da Valerio Tripi su Repubblica Palermo certificano un impatto straordinario: 50 presenze in campionato (51 con la Coppa Italia), 32 gol e 10 assist complessivi, con 23 reti stagionali che gli valgono il titolo di capocannoniere. In totale, 30 partecipazioni dirette ai gol rosanero tra marcature e assist: numeri che lo collocano tra i migliori in Europa per rendimento offensivo.





IL LEGAME CON LA CITTÀ – Ma, come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, è fuori dal campo che Pohjanpalo ha conquistato definitivamente Palermo. Tra una passeggiata al Foro Italico, momenti in famiglia a Villa Trabia e giornate a Mondello, il finlandese si è immerso nella quotidianità cittadina insieme alla moglie Catharina Gericksen e alla figlia Penelope.

Lo stesso attaccante aveva raccontato: «La gente è calorosa ma non invadente, questo affetto fa piacere a me e alla mia famiglia. Palermo è una città magnifica, piena di cultura e bellezze».

L’INTUIZIONE DI OSTI – A confermare il valore dell’operazione è il direttore sportivo Carlo Osti che, come evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, ha voluto fortemente l’attaccante: «È un animale d’area di rigore. Vede la porta, gioca per la squadra ed è già un calciatore da Serie A».

OLTRE LE POLEMICHE – Intanto si è chiusa anche la polemica legata allo scontro con Klinsmann: i protagonisti, attraverso i social, hanno riportato serenità attorno all’episodio.

Pohjanpalo, oggi, è molto più di un centravanti: è il simbolo di un Palermo che sogna, spinto dai suoi gol ma anche dalla sua capacità di sentirsi parte della città.