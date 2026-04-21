Giornale di Sicilia: “Palermo, il quarto posto profuma di beffa”

PALERMO – Numeri da promozione diretta, ma una classifica che racconta tutt’altro. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il quarto posto del Palermo «profuma» di beffa, considerando il rendimento dei rosanero in questa stagione.

«NUMERI DA VERTICE» – Nel dettaglio offerto da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, i 68 punti conquistati dopo 35 giornate rappresentano un dato eccezionale per la Serie B recente. Negli ultimi anni, punteggi simili o inferiori hanno spesso garantito posizioni migliori: primi o secondi posti nella maggior parte dei casi. Un’anomalia che fotografa la straordinaria competitività di questo campionato.





«IL PARADOSSO ROSANERO» – Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo rischia di chiudere anche a quota 77 punti senza migliorare la propria posizione. Venezia, Monza e Frosinone continuano a correre, rendendo la rincorsa quasi impossibile. E proprio per questo il quarto posto assume i contorni di una vera e propria beffa.

«POHJANPALO E IL MESSAGGIO CHIARO» – Tra i protagonisti c’è Pohjanpalo, autore di 23 reti, che ha sintetizzato perfettamente la situazione: «In questo momento è importante andare in Serie A, sennò i gol non servono a niente». Un concetto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia che racconta l’ambizione del gruppo.

«VERSO I PLAYOFF» – Nonostante il rammarico, il Palermo guarda avanti. Le 13 vittorie casalinghe su 18 gare e la crescita mentale certificata anche dalla vittoria contro il Cesena rappresentano una base solida. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere pronta a lottare fino alla fine.

«PROSPETTIVE» – La media punti attuale (1,94) è tra le migliori degli ultimi anni, ma potrebbe non bastare per la promozione diretta. Tuttavia, a differenza del passato, oggi il Palermo arriva agli spareggi senza ombre societarie e con prospettive più solide.

Il verdetto finale resta ancora aperto, ma una certezza c’è: questo Palermo ha numeri da Serie A, anche se la classifica dice altro.