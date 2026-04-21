Giornale di Sicilia: “Le squadre di due ex possono allearsi con Superpippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (103) corona pohjanpalo inzaghi

PALERMO – Vincere non basta più, serve anche guardare altrove. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo per continuare a coltivare la speranza di promozione diretta dovrà fare il proprio dovere e, allo stesso tempo, attendere passi falsi delle rivali.

«SERVONO RISULTATI E INCROCI» – Nel dettaglio offerto da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, i rosanero sono chiamati a conquistare il massimo nelle ultime tre gare, sperando in un rallentamento di Venezia, Monza e Frosinone. Un finale che si giocherà anche sugli incroci di calendario.


«GLI EX POSSONO DECIDERE» – Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, due squadre in particolare possono diventare arbitri della corsa: Mantova ed Empoli. I toscani dell’ex Caserta affronteranno Venezia e Monza, mentre il Mantova dell’ex ds Rinaudo incrocerà proprio Monza e Frosinone. Gare fondamentali, anche perché queste squadre sono ancora in lotta per la salvezza e quindi motivate a fare punti.

«SCENARI APERTI» – Se questi incroci dovessero fermare le prime della classe, il Palermo potrebbe tornare in corsa per la promozione diretta, a patto di vincere tutte le partite rimaste. In caso contrario, la strada porterà inevitabilmente ai playoff.

«FINALE TUTTO DA SCRIVERE» – Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia richiama anche le parole di Osti: «È un campionato avvincente, ogni gara è una trappola». Un concetto che riassume perfettamente il momento: tutto può ancora cambiare.

Il Palermo resta alla finestra, ma con un solo imperativo: vincere e sperare.

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