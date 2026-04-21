Giornale di Sicilia: “Gomis promosso, ma Joronen è pronto a tornare”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

PALERMO – Il Palermo riparte con fiducia dopo il successo sul Cesena e lo fa anche con nuove certezze tra i pali. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il momento positivo della squadra passa anche dalla solidità ritrovata, in particolare nel reparto difensivo.

«GOMIS AFFIDABILE» – Nel dettaglio offerto da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Gomis ha risposto presente nelle ultime uscite da titolare, subendo un solo gol complessivo, peraltro su calcio piazzato. Prestazioni solide che rafforzano la fiducia dello staff e certificano la crescita del portiere.


«JORONEN IN RIENTRO» – Ma la situazione resta aperta. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Joronen sia ormai vicino al rientro e rappresenti un’alternativa di grande valore. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, anche se lo staff valuterà con attenzione prima di un eventuale reinserimento.

«SCELTA DELICATA» – Inzaghi si trova quindi davanti a una decisione tutt’altro che semplice: dare continuità a Gomis, premiando il rendimento, oppure rilanciare Joronen una volta ristabilito. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la scelta dipenderà soprattutto dal pieno recupero del portiere finlandese.

«IL CONTESTO» – Sullo sfondo resta anche la vicenda Klinsmann, con il portiere del Cesena che ha lasciato Palermo dopo il grave infortunio. Un episodio che ha visto Ranocchia esprimere pubblicamente la propria vicinanza.

Il Palermo, intanto, continua a lavorare con uno spirito rinnovato, consapevole dei propri mezzi e con una certezza: la porta è tornata ad essere un punto di forza.

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