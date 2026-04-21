Corriere dello Sport: “Klinsmann in Germania. Stagione finita e futuro da decidere”

Jonathan Klinsmann è volato in Germania per proseguire il percorso di cure dopo il grave infortunio rimediato in Palermo-Cesena. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere del Cesena ha lasciato gli ospedali Villa Sofia-Cervello di Palermo dopo due notti in osservazione, partendo con un aeromobile sanitario direzione Francoforte e successivamente Heidelberg.

Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come nelle prossime ore il classe 1997 sarà sottoposto a nuovi consulti specialistici decisivi: i medici dovranno stabilire se intervenire chirurgicamente sulla frattura alla prima vertebra cervicale oppure optare per una terapia conservativa.





«STAGIONE FINITA» – Nel frattempo, Klinsmann ha affidato ai social il proprio messaggio: «Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Voglio ringraziare tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale, grazie ai tifosi del Cesena e del Palermo per i messaggi». Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i messaggi ricevuti c’è anche quello di Ranocchia: «Ho già avuto modo di esprimere personalmente a Klinsmann tutto il mio rammarico e la mia vicinanza. Forza Jonathan, ti auguro il meglio».

Il portiere ha poi rivolto un pensiero alla squadra: un in bocca al lupo ai compagni per il finale di stagione e per i playoff, obiettivo ancora possibile ma sempre più in bilico.

CORSA PLAYOFF – Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia infatti come il Cesena, attualmente ottavo con 44 punti, sia sotto pressione: Carrarese e Avellino inseguono a quota 43, mettendo a rischio la posizione nella griglia playoff.

TRE FINALI – Il calendario non concede margini d’errore. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i romagnoli affronteranno tre vere e proprie finali: Sampdoria in casa, poi lo scontro diretto a Carrara e infine il Padova nell’ultima giornata. Servirà un cambio di passo, soprattutto in trasferta, dove il Cesena arriva da tre sconfitte consecutive senza segnare.