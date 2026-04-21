Corriere dello Sport: “Ranocchia, chiarimento privato con Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (32) ranocchia Palumbo

PALERMO – Il Palermo ha ripreso la preparazione in vista della sfida di sabato a Reggio Emilia contro la Reggiana. Come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo di Inzaghi è chiaro: provare a vincere senza guardare ai risultati delle rivali, con ancora due gare da disputare dopo quella contro i granata, contro Catanzaro al Barbera e Venezia in trasferta.

Il Corriere dello Sport sottolinea come tra gli osservati speciali ci sia Filippo Ranocchia, uscito acciaccato dallo scontro con Klinsmann nel finale della gara contro il Cesena. Il centrocampista si allena con cautela dopo aver riportato un colpo al ginocchio nel contatto con il portiere bianconero.


Sempre secondo il Corriere dello Sport, Ranocchia ha voluto esprimere personalmente la propria vicinanza a Klinsmann con un messaggio privato, mostrando rammarico per quanto accaduto. Un gesto che arriva anche in risposta alle polemiche seguite all’episodio, considerato fortuito nella sua dinamica.

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