PALERMO – Se saranno playoff, il Palermo potrà contare su un alleato in più: il proprio pubblico. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, mai negli ultimi anni si era vista una simile vicinanza tra squadra e tifosi. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come, nella gara contro il Cesena, il Barbera abbia superato quota 500.000 presenze stagionali, un primato nell’era City Group e superiore anche a quello della stagione conclusa con la semifinale playoff.

«NUMERI DA GRANDE PIAZZA» – Nel dettaglio offerto da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, la media spettatori è salita a 27.789, in netto aumento rispetto ai 23.671 di due anni fa. E con ancora una gara interna da giocare, i numeri sono destinati a crescere. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo abbia già incrementato di oltre 100.000 unità il totale degli spettatori rispetto alla scorsa stagione.





«IL BARBERA FA LA DIFFERENZA» – L’impatto del pubblico si riflette anche sul rendimento interno. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi ha conquistato 13 vittorie su 18 partite casalinghe, seconda solo al Venezia. Il Palermo segna da 12 gare interne consecutive e nelle ultime sette ha realizzato 17 gol, una media superiore alle due reti a partita.

«SIMBIOSI RITROVATA» – Paolo Vannini sul Corriere dello Sport mette in luce anche il ritorno della fiducia tra squadra e ambiente. Dopo le difficoltà della scorsa stagione, Inzaghi ha restituito credibilità e il pubblico ha risposto con presenza e sostegno costante, anche nei momenti difficili. Gli ultras non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio, così come il resto della tifoseria, premiando la squadra anche al botteghino.

«NUMERI DA SERIE A» – Le cifre parlano chiaro: quota 30.000 spettatori è stata superata sette volte in stagione, un dato che pochi club possono vantare, anche in Serie A. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come nelle ultime due gare interne si sia registrato un incremento di oltre 8.000 presenze, passando dai 23.733 contro la Juve Stabia ai 31.959 contro il Cesena.

«SPINTA PLAYOFF» – In vista degli eventuali playoff, il fattore Barbera potrebbe diventare decisivo. Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, giocare una semifinale o una finale con un pubblico così rappresenterebbe un vantaggio importante per una squadra che sembra pronta a trasformare l’entusiasmo in energia positiva.