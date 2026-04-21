Serie B, volata per la A mai vista. Maran: «Impressionato dal Frosinone ma il vantaggio è del Monza. Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo brescia (39) maran

La corsa alla Serie A entra nel vivo e, nell’intervista raccolta da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, è Rolando Maran a fare il punto sulla volata finale. Un’analisi lucida, che conferma il Venezia come favorito ma accende i riflettori su Monza e Frosinone.

«Il vantaggio del Venezia a questo punto è un’enormità, e in generale la promozione la merita», afferma Rolando Maran nell’intervista concessa a Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport. «Il Frosinone mi impressiona per la continuità e per la convinzione, idem il Monza che ha il vantaggio dello scontro diretto e non è poco. Il Palermo deve sperare che chi è davanti rallenti: fosse una sola magari, ma due…».


Un quadro che rende complicata la rincorsa dei rosanero, mentre Monza e Frosinone restano pienamente in corsa per la promozione diretta. La chiave, secondo Maran, sarà soprattutto mentale: «Serve lucidità. Non si possono fare calcoli perché tutti vincono, quindi non c’è alternativa», spiega ancora Rolando Maran a Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. «Bisogna evitare la frenesia, mantenendo l’equilibrio che tutte hanno dimostrato durante la stagione».

Attenzione anche ai rischi del finale: «Non bisogna perdere fiducia nei propri mezzi: quanto fatto finora non va dimenticato. Un episodio negativo può capitare, ma non deve condizionare», aggiunge Rolando Maran nell’intervista riportata da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. «E poi c’è l’aspetto fisico: fa caldo e bisogna correre tanto. Sono squadre che fanno la partita e tengono il pallone, e questo può aiutare».

La volata è lanciata: testa, condizione e gestione della pressione saranno decisive per decretare chi riuscirà a centrare la Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-21 073954

Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata mai vista. Il Palermo si gioca l’ultima speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-21 072415

Reggiana-Palermo, Esposito ci crede: «Non mollate, i playout sono a un passo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
bisoli reggiana

Reggiana, ripresa la preparazione: nel mirino il Palermo. Oggi via alla prevendita, il club chiama a raccolta i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Klinsmann: «Cesena, ci vediamo presto» Ranocchia, Inzaghi e Mirri in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
669942718_18099166928045830_8175153682074594947_n

Repubblica: “Gol e Margarita. Così Pohjanpalo conquista la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (98) Pohjanpalo Segre Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il quarto posto profuma di beffa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (103) corona pohjanpalo inzaghi

Giornale di Sicilia: “Le squadre di due ex possono allearsi con Superpippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Giornale di Sicilia: “Gomis promosso, ma Joronen è pronto a tornare”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (99) klinsmann bani

Corriere dello Sport: “Klinsmann in Germania. Stagione finita e futuro da decidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (32) ranocchia Palumbo

Corriere dello Sport: “Ranocchia, chiarimento privato con Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (16) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, il fattore Barbera. Raggiunte 500 mila presenze allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-20 211524

Miccoli sui social dopo la presentazione del suo libro: “Momento molto importante per me, ho chiarito la mia posizione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo brescia (39) maran

Serie B, volata per la A mai vista. Maran: «Impressionato dal Frosinone ma il vantaggio è del Monza. Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-21 073954

Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata mai vista. Il Palermo si gioca l’ultima speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-21 072415

Reggiana-Palermo, Esposito ci crede: «Non mollate, i playout sono a un passo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
bisoli reggiana

Reggiana, ripresa la preparazione: nel mirino il Palermo. Oggi via alla prevendita, il club chiama a raccolta i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Klinsmann: «Cesena, ci vediamo presto» Ranocchia, Inzaghi e Mirri in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026