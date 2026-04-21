Serie B, volata per la A mai vista. Maran: «Impressionato dal Frosinone ma il vantaggio è del Monza. Palermo…»

La corsa alla Serie A entra nel vivo e, nell’intervista raccolta da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, è Rolando Maran a fare il punto sulla volata finale. Un’analisi lucida, che conferma il Venezia come favorito ma accende i riflettori su Monza e Frosinone.

«Il vantaggio del Venezia a questo punto è un’enormità, e in generale la promozione la merita», afferma Rolando Maran nell’intervista concessa a Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport. «Il Frosinone mi impressiona per la continuità e per la convinzione, idem il Monza che ha il vantaggio dello scontro diretto e non è poco. Il Palermo deve sperare che chi è davanti rallenti: fosse una sola magari, ma due…».





Un quadro che rende complicata la rincorsa dei rosanero, mentre Monza e Frosinone restano pienamente in corsa per la promozione diretta. La chiave, secondo Maran, sarà soprattutto mentale: «Serve lucidità. Non si possono fare calcoli perché tutti vincono, quindi non c’è alternativa», spiega ancora Rolando Maran a Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. «Bisogna evitare la frenesia, mantenendo l’equilibrio che tutte hanno dimostrato durante la stagione».

Attenzione anche ai rischi del finale: «Non bisogna perdere fiducia nei propri mezzi: quanto fatto finora non va dimenticato. Un episodio negativo può capitare, ma non deve condizionare», aggiunge Rolando Maran nell’intervista riportata da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. «E poi c’è l’aspetto fisico: fa caldo e bisogna correre tanto. Sono squadre che fanno la partita e tengono il pallone, e questo può aiutare».

La volata è lanciata: testa, condizione e gestione della pressione saranno decisive per decretare chi riuscirà a centrare la Serie A.