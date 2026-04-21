Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, cessione del club quasi definita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (33) diakitè pohjanpalo

Momenti di tensione in casa Juve Stabia dopo i recenti cambiamenti societari, ma arriva un segnale di stabilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli amministratori giudiziari del club hanno diffuso un comunicato ufficiale con l’obiettivo di rassicurare tifosi e ambiente, preoccupati dopo la cessione delle quote dalla Solmate all’imprenditore Francesco Agnello e le dimissioni del presidente operativo Filippo Polcino.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, ora l’attenzione è tutta rivolta al nuovo proprietario, chiamato a presentare il proprio progetto sportivo e gestionale per il futuro del club. Un passaggio fondamentale per chiarire le prospettive della società e riportare serenità nell’ambiente.


Sul piano formale, la Gazzetta dello Sport sottolinea un passaggio chiave: Agnello dovrà presentare entro 14 giorni dalla data della cessione una fideiussione integrativa, necessaria a copertura dei debiti sportivi esistenti. Un adempimento determinante per garantire la solidità economica e il rispetto degli obblighi previsti.

La situazione resta dunque in evoluzione, ma il messaggio degli amministratori è chiaro: la Juve Stabia è sotto controllo e si attende ora il piano del nuovo proprietario per definire il futuro del club.

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