Playoff serie B Palermo-Sampdoria: parte la caccia al biglietto. Al via la vendita libera, i tifosi ci credono (VIDEO)

Dalle 13 di quest’oggi al via la vendita libera per i biglietti del primo turno playoff di serie B tra Palermo e Sampdoria!

Tanti i tifosi in coda già prima delle 13 per accaparrarsi il tagliando per la sfida in programma venerdì alle ore 20.30 al Barbera. I rosanero di Mignani, nell’ultima di campionato, hanno sconfitto il Sudtirol al “Druso” per 0-1 tornando finalmente alla vittoria.

I tre punti del “Druso”, con il sesto posto in classifica congelato, hanno riacceso l’entusiasmo della piazza, che adesso sogna il replay dei playoff vinti in C dal Palermo guidato, quell’anno, da Silvio Baldini.

Arriva la Samp di Pirlo: ma il Barbera proverà a spingere i rosanero

La speranza dei tifosi presenti in coda è l’ultima a morire.

I tanti presenti cercheranno di spingere, come spesso fatto in questa stagione, gli uomini di Mignani.

C’è anche da invertire la rotta. Perché il Palermo, in casa, qualche difficoltà l’ha mostrata, ma i playoff sono un campionato a parte: poco, pochissimo margine di errore e squadre affamate di vittoria.

Venerdì ci vorrà un Palermo a dir poco perfetto: equilibrio, compattezza e stabilità mentale saranno imprescindibili. In una di quelle gare che si preparano da sole, ci vorranno cuore e testa.

Arriverà, dunque, la Samp di Pirlo. Con i blucerchiati che godono, appunto, di un ottimo stato di forma. In questa stagione, però, al Barbera i liguri non sono andati oltre il pari: in quella che combaciava con la prima di Mignani in panchina.

I tifosi, come al solito, ci saranno nella speranza che il sogno continui a maturare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

