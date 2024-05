Palermo, giallo all’Addaura: trovato cadavere di un uomo in mare

Giallo all’Addaura.

Come si legge su “Gds.it” il cadavere di un uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla Capitaneria di Porto al largo dell’Addaura nella zona del lido Acapulco a Palermo. Un sub che stava facendo immersioni in quella zona ha lanciato l’allarma. A

Il corpo era al largo e sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno affidato il corpo alla motovedetta della capitaneria di Porto. L’uomo era in costume da bagno. Sul luogo sta arrivando il medico legale per fare l’ispezione sul corpo. Al momento non si conoscono le generalità.