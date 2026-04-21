Palermo C5, playoff (girone A Serie C1): i rosanero battono 5-4 gli 89ers e volano in finale

Il derby si tinge ancora una volta di rosanero: il Palermo Calcio a5, nella suggestiva cornice del Pala Don Bosco, si impone con un rocambolesco 5-4 sugli Eightyniners aggiudicandosi la semifinale playoff del girone A di Serie C1.

Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, una vittoria di cuore e carattere che consente alla squadra guidata da coach Rizzo di staccare il pass per la finale, gara nella quale il Palermo C5 affronterà l’Agrigento Futsal (match in programma sabato 2 maggio, sempre al Pala Don Bosco).

A firmare il successo dei rosanero nella semifinale contro gli 89ers ci pensano il gol di Saviano e il superlativo poker di Giannola premiato – e non poteva essere altrimenti – MVP dell’incontro.

Primo Tempo:





Dopo una iniziale fase di studio il Palermo Calcio a5 decide di proiettarsi in avanti e trova il vantaggio grazie alla rete di Giannola su un ottimo assist di Torcivia.

La partita resta aperta, il Palermo Futsal Eightyniners mette a dura prova i riflessi dell’estremo difensore rosanero Immesi, abile a salvare la sua porta con due interventi decisivi.

A cinque minuti dal duplice fischio l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore del Palermo C5: dal dischetto si presenta Giannola che, con freddezza glaciale, sigla il momentaneo 2-0.

Ad una manciata di secondi dal termine della prima frazione gli Eightyniners riaprono il match, 2-1 messo a segno da Lapi che approfitta di una respinta incerta di Immesi e insacca la sfera alle spalle del portiere rosanero.

Si andrà all’intervallo con la squadra di coach Rizzo avanti di una rete.

Secondo Tempo:

Nella ripresa partono subito forte gli 89ers che trovano il 2-2 con l’autogol di Romano.

La reazione del Palermo Calcio a5 non tarda ad arrivare: palla in verticale di Giannola, sponda di Russo e fucilata dello stesso Giannola che ribadisce in rete il momentaneo 3-2.

Emozioni senza fine al Pala Don Bosco: gli 89ers, sfruttando un disimpegno sbagliato da Torcivia, trovano nuovamente il pareggio, momentaneo 3-3 siglato da Lapi (doppietta per lui).

Ma il Palermo C5, sugli sviluppi di una ripartenza fulminea, si riporta avanti con Giannola che firma il 4-3 (quarto gol messo a segno dal numero 11 rosanero).

Prima del triplice fischio arriveranno altre due reti: il momentaneo 5-3 dei rosanero messo a segno da Saviano quindi il definitivo 5-4 realizzato da Strongoli.