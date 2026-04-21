Verona, futuro Sogliano in bilico: l’ex Palermo verso la conferma. Decisione nei prossimi giorni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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Il futuro di Sean Sogliano all’Hellas Verona resta aperto, ma la sensazione è che si possa andare verso una conferma. Il direttore sportivo, ex Palermo, è al centro delle valutazioni del club dopo una stagione complicata che porterà con ogni probabilità alla retrocessione in Serie B.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, al dirigente sarebbe stato proposto un contratto triennale. Una proposta importante, che però dovrà essere accompagnata da precise garanzie tecniche e da un ampio margine operativo per costruire un progetto immediatamente competitivo con l’obiettivo di tornare subito in Serie A.


La posizione della proprietà

Come evidenzia Tuttomercatoweb.com, la proprietà Presidio Investors non avrebbe intenzione di rivoluzionare tutto nonostante la retrocessione. Dopo gli investimenti effettuati nel mercato di gennaio nel tentativo di centrare una salvezza ormai sfumata, l’idea sarebbe quella di dare continuità al progetto piuttosto che azzerarlo.

Una linea chiara: rilanciare, non stravolgere. Anche perché, dopo alcune stagioni positive, il club ritiene che il percorso possa essere ricostruito partendo da basi solide.

Sogliano figura chiave

In questo contesto, Sogliano viene considerato una figura di garanzia. Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, il dirigente è stato seguito negli ultimi mesi da diversi club di Serie A, tra cui Torino, Napoli e Atalanta, a conferma della sua reputazione nel panorama calcistico italiano.

La decisione definitiva è attesa entro circa dieci giorni. Prima di sciogliere le riserve, Sogliano vorrebbe però confrontarsi con la proprietà per definire nel dettaglio strategie e ambizioni.

Il Verona aspetta, con la speranza di ripartire proprio dal suo direttore sportivo per costruire la risalita.

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