Napoli, idea Maresca per il post-Conte: l’ex Palermo tra le opzioni. Sullo sfondo anche il Manchester City

Il futuro della panchina del Napoli resta in bilico e porta a nuovi scenari. Antonio Conte, infatti, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la permanenza in azzurro non sarebbe così scontata.

Come evidenzia Tuttomercatoweb.com, uno dei nodi principali riguarda le garanzie tecniche ed economiche: Conte vorrebbe continuità progettuale e investimenti importanti per tornare a competere per lo Scudetto. A fine stagione è previsto un confronto con De Laurentiis, ma non è certo che il club sia disposto a sostenere determinate spese.





Maresca in pole: l’ex Palermo torna in orbita azzurra

In questo contesto si inserisce il nome di Enzo Maresca, ex Palermo e oggi tra i tecnici emergenti più apprezzati. Secondo Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe già avviato contatti nei giorni scorsi con l’allenatore per valutare un possibile approdo in azzurro nella prossima stagione.

Come sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com, Maresca rappresenta un profilo gradito per idee e prospettiva, con l’esperienza maturata anche al Chelsea che ne ha rafforzato la candidatura.

Occhio al Manchester City

Non solo Napoli, però. Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, sul tecnico ci sarebbe anche l’interesse del Manchester City. Tutto dipenderà dal futuro di Pep Guardiola: qualora il catalano dovesse lasciare, Maresca diventerebbe uno dei principali candidati per raccoglierne l’eredità.

Una doppia pista che rende il futuro dell’ex Palermo ancora più aperto, mentre il Napoli resta in attesa di capire le intenzioni definitive di Conte.