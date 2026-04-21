Napoli, idea Maresca per il post-Conte: l’ex Palermo tra le opzioni. Sullo sfondo anche il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Maresca_Guardiola

Il futuro della panchina del Napoli resta in bilico e porta a nuovi scenari. Antonio Conte, infatti, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la permanenza in azzurro non sarebbe così scontata.

Come evidenzia Tuttomercatoweb.com, uno dei nodi principali riguarda le garanzie tecniche ed economiche: Conte vorrebbe continuità progettuale e investimenti importanti per tornare a competere per lo Scudetto. A fine stagione è previsto un confronto con De Laurentiis, ma non è certo che il club sia disposto a sostenere determinate spese.


Maresca in pole: l’ex Palermo torna in orbita azzurra

In questo contesto si inserisce il nome di Enzo Maresca, ex Palermo e oggi tra i tecnici emergenti più apprezzati. Secondo Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe già avviato contatti nei giorni scorsi con l’allenatore per valutare un possibile approdo in azzurro nella prossima stagione.

Come sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com, Maresca rappresenta un profilo gradito per idee e prospettiva, con l’esperienza maturata anche al Chelsea che ne ha rafforzato la candidatura.

Occhio al Manchester City

Non solo Napoli, però. Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, sul tecnico ci sarebbe anche l’interesse del Manchester City. Tutto dipenderà dal futuro di Pep Guardiola: qualora il catalano dovesse lasciare, Maresca diventerebbe uno dei principali candidati per raccoglierne l’eredità.

Una doppia pista che rende il futuro dell’ex Palermo ancora più aperto, mentre il Napoli resta in attesa di capire le intenzioni definitive di Conte.

Altre notizie

images

Verona, futuro Sogliano in bilico: l’ex Palermo verso la conferma. Decisione nei prossimi giorni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
poliziaBzalparco (1)

Inchiesta Milano, escort e calciatori: una ragazza resta incinta dopo una serata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
GOAL - Blank WEB - Facebook - 2025-11-01T162213.318.jpg

Furto in casa Zaniolo, il giocatore: “Se volevate qualche borsa, potevate chiederla e ve l’avrei regalata”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
polizia_notte_navigli_lapresse

Gazzetta dello Sport: “Milano, inchiesta escort e movida: coinvolti anche calciatori di Serie A. Veniva usato un gas esilarante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-20 224915

Serie A: botta e risposta tra Lecce e Fiorentina, al Via del Mare finisce 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 213451

Serie A: Fiorentina avanti 1-0 a Lecce dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò dopo l’incontro con i club di Serie A: «Ognuno ha considerazioni diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
pallone serie a-lapresse-ilovepalermocalcio (1)

Scandalo a Milano, escort e locali esclusivi: sotto indagine anche volti della Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
images

FIGC, Christillin: «Malagò ha dimostrato il suo valore». E sul Mondiale: «Iran a rischio, Italia prima tra le escluse»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
delaurentiis-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Presidenza FIGC, De Laurentiis: «Abete non adatto, meglio Malagò»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Gazzetta dello Sport: “FIGC, corsa alla presidenza: Malagò in pole, Abete sfida aperta. Oggi vertice con la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
juventus

Serie A: Bologna sconfitto allo Stadium, la Juventus vince 2-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

bisoli-salermo-reggiana-conferenza-stampa-3-770x470

Serie B, Giudice Sportivo: multe, squalifiche e caos panchine dopo la 35ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-21 141316

Palermo C5, playoff (girone A Serie C1): i rosanero battono 5-4 gli 89ers e volano in finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
images

Verona, futuro Sogliano in bilico: l’ex Palermo verso la conferma. Decisione nei prossimi giorni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Maresca_Guardiola

Napoli, idea Maresca per il post-Conte: l’ex Palermo tra le opzioni. Sullo sfondo anche il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo modena 1-1 (161) zampano pierozzi

Modena, Zampano: «Playoff alla portata, vogliamo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026