Modena, Zampano: «Playoff alla portata, vogliamo la Serie A»
Francesco Zampano suona la carica in vista del finale di stagione. L’esterno del Modena, intervenuto sulle frequenze di TRC, ha fatto il punto sulle proprie condizioni e sugli obiettivi della squadra, confermando ambizione e fiducia in ottica playoff.
«Sono a disposizione, contro il Frosinone sono rimasto fuori per precauzione. Sto iniziando a star bene adesso», ha spiegato Zampano, tornando sul recente ko. «Abbiamo avuto grandi occasioni per vincere sia all’andata che al ritorno. Dobbiamo dare il 100%».
L’esperto esterno ha poi allargato il discorso al percorso della squadra, sottolineando la crescita del progetto Modena: «Stiamo facendo un grande campionato. Questo è un progetto importante. Crediamo nella possibilità di fare bene ai playoff».
Un passaggio anche sui singoli, con un riferimento a Pezzolato: «È un ragazzo giovane e bisogna dargli tempo». Parole che testimoniano la fiducia del gruppo nei giovani e nel lavoro dello staff.
Infine, lo sguardo è rivolto all’obiettivo massimo: «L’obiettivo deve essere andare in Serie A col Modena. Ho sentito Ardemagni e mi ha consigliato di venire qui».
Un messaggio chiaro: il Modena vuole giocarsi fino in fondo le proprie carte per il salto di categoria.