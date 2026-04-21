Modena, Zampano: «Playoff alla portata, vogliamo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo modena 1-1 (161) zampano pierozzi

Francesco Zampano suona la carica in vista del finale di stagione. L’esterno del Modena, intervenuto sulle frequenze di TRC, ha fatto il punto sulle proprie condizioni e sugli obiettivi della squadra, confermando ambizione e fiducia in ottica playoff.

«Sono a disposizione, contro il Frosinone sono rimasto fuori per precauzione. Sto iniziando a star bene adesso», ha spiegato Zampano, tornando sul recente ko. «Abbiamo avuto grandi occasioni per vincere sia all’andata che al ritorno. Dobbiamo dare il 100%».


L’esperto esterno ha poi allargato il discorso al percorso della squadra, sottolineando la crescita del progetto Modena: «Stiamo facendo un grande campionato. Questo è un progetto importante. Crediamo nella possibilità di fare bene ai playoff».

Un passaggio anche sui singoli, con un riferimento a Pezzolato: «È un ragazzo giovane e bisogna dargli tempo». Parole che testimoniano la fiducia del gruppo nei giovani e nel lavoro dello staff.

Infine, lo sguardo è rivolto all’obiettivo massimo: «L’obiettivo deve essere andare in Serie A col Modena. Ho sentito Ardemagni e mi ha consigliato di venire qui».

Un messaggio chiaro: il Modena vuole giocarsi fino in fondo le proprie carte per il salto di categoria.

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