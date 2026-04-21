Serie B, Giudice Sportivo: multe, squalifiche e caos panchine dopo la 35ª giornata

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 35ª giornata di Serie B, caratterizzata non solo da risultati pesanti in classifica ma anche da numerosi provvedimenti disciplinari tra società, calciatori, allenatori e dirigenti.

Sul piano dei risultati, spiccano il netto 3-0 del Venezia sul Bari, il 6-1 dello Spezia sul Südtirol e i successi di Monza, Frosinone e Palermo. Ma è soprattutto sul fronte disciplinare che emergono diverse criticità.





SOCIETÀ: MULTE E RICHIAMI

Il Giudice Sportivo ha rilevato l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Bari, Empoli, Juve Stabia, Mantova, Modena, Padova, Palermo e Sampdoria. Tuttavia, considerata la presenza di attenuanti, non sono state applicate sanzioni dirette.

Più severi i provvedimenti per episodi specifici:

Padova: ammenda di 4.000 euro per il lancio di oggetti verso il portiere avversario

Bari: ammenda di 2.000 euro per il lancio di un petardo nel recinto di gioco

CALCIATORI: SQUALIFICHE E AMMONIZIONI

Tra gli espulsi, stop di una giornata per:

Zedadka (Südtirol) per fallo grave

Squalificati per un turno anche:

Cittadini (Frosinone)

Lucchesi (Monza)

Marconi e Mezzoni (Virtus Entella)

Ruggeri (Carrarese)

Numerose anche le ammonizioni, con diversi giocatori entrati in diffida. Tra questi:

Reinhart (Reggiana)

Calvani (Frosinone)

Santoro (Modena)

Sanzioni anche per simulazione:

Cassandro (Catanzaro) e De Luca (Modena): ammonizione e multa da 1.500 euro

ALLENATORI: SETTE ESPULSI

Giornata particolarmente calda in panchina, con ben sette tecnici squalificati per una giornata:

Baldini e Caserta (Empoli)

Bisoli (Reggiana)

Bocchini (Südtirol)

Melidona (Padova)

Testini (Pescara)

Thomassen (Sampdoria)

Tutti puniti per proteste, atteggiamenti polemici o comportamenti ritenuti irrispettosi.

DIRIGENTI: STOP ANCHE PER FOGGIA

Squalifica di una giornata anche per:

Pasquale Foggia (Pescara)

Domenico Fracchiolla (Reggiana)

Entrambi sanzionati per proteste e comportamenti provocatori al termine delle gare.

UN TURNO TESO

Il quadro che emerge è quello di una giornata particolarmente nervosa, segno della tensione che accompagna il finale di stagione. Tra lotta promozione, playoff e salvezza, ogni episodio pesa e il clima si riflette anche nei numerosi provvedimenti disciplinari.