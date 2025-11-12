Corriere dello Sport: “Palermo, è arrivato il momento di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al Palermo servono risposte immediate dai giocatori di maggior qualità. Inzaghi lo sa bene: tutti devono rendere di più, ma in particolare coloro che possono accendere il gioco e dare imprevedibilità alla manovra.

Il tecnico rosanero, nelle ultime settimane, ha provato ad affiancare Ranocchia e Palumbo per dare più ordine e fantasia al centrocampo, ma nelle gare più chiuse — soprattutto in trasferta — la mossa non ha prodotto gli effetti sperati. Anche sul piano dell’aggressività, infatti, il Palermo non è riuscito a imporsi, come dimostrano le sconfitte con Catanzaro e Juve Stabia.

Su Palumbo, però, Inzaghi continuerà a insistere. Il numero 5 è in crescita dal punto di vista atletico — a Castellammare ha recuperato un paio di palloni decisivi con la squadra sbilanciata — e resta il giocatore chiamato ad accendere la luce e a inventare le giocate determinanti, nonostante la pressione costante degli avversari.

Con Ranocchia fermo per squalifica, sarà invece il momento di Vasic, che — come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — avrà finalmente la possibilità di dimostrare il suo valore. Troppo a lungo frenato da un equivoco tattico, il centrocampista serbo possiede corsa, tecnica e fisicità per dare un contributo ben diverso all’azione offensiva dei rosanero, a patto di liberarsi mentalmente e ritrovare fiducia.

Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi vuole lavorare duramente durante la sosta su un aspetto chiave: servono più tiri, inserimenti e determinazione da parte dei centrocampisti, perché solo con la corsa i risultati non arrivano.

