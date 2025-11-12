Corriere dello Sport: “Palermo, è arrivato il momento di Vasic”

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al Palermo servono risposte immediate dai giocatori di maggior qualità. Inzaghi lo sa bene: tutti devono rendere di più, ma in particolare coloro che possono accendere il gioco e dare imprevedibilità alla manovra.

Il tecnico rosanero, nelle ultime settimane, ha provato ad affiancare Ranocchia e Palumbo per dare più ordine e fantasia al centrocampo, ma nelle gare più chiuse — soprattutto in trasferta — la mossa non ha prodotto gli effetti sperati. Anche sul piano dell’aggressività, infatti, il Palermo non è riuscito a imporsi, come dimostrano le sconfitte con Catanzaro e Juve Stabia.

Su Palumbo, però, Inzaghi continuerà a insistere. Il numero 5 è in crescita dal punto di vista atletico — a Castellammare ha recuperato un paio di palloni decisivi con la squadra sbilanciata — e resta il giocatore chiamato ad accendere la luce e a inventare le giocate determinanti, nonostante la pressione costante degli avversari.

Con Ranocchia fermo per squalifica, sarà invece il momento di Vasic, che — come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — avrà finalmente la possibilità di dimostrare il suo valore. Troppo a lungo frenato da un equivoco tattico, il centrocampista serbo possiede corsa, tecnica e fisicità per dare un contributo ben diverso all’azione offensiva dei rosanero, a patto di liberarsi mentalmente e ritrovare fiducia.

Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi vuole lavorare duramente durante la sosta su un aspetto chiave: servono più tiri, inserimenti e determinazione da parte dei centrocampisti, perché solo con la corsa i risultati non arrivano.