Palermo, infortunio per Joronen: salta il ritiro con la Finlandia

Problemi per Jesse Joronen. Il portiere del Palermo non prenderà parte al ritiro di novembre della Finlandia a causa di un infortunio. A comunicarlo è stata la federazione finlandese, che in una nota ufficiale ha aggiornato la lista dei convocati per le ultime gare di qualificazione ai Mondiali.

«Il portiere del Palermo Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio» — si legge nel comunicato —. Con la sua assenza, il trio dei portieri dei “Gufi” sarà composto da Lukas Hradecky, Viljami Sinisalo e Lucas Bergström.

Nella stessa nota, la federazione ha reso noto che il difensore del DC United Matti Peltola si unirà al gruppo per completare la rosa. Tuttavia, a causa di un problema legato al cartellino, Peltola sarà squalificato per la prima partita contro Malta e potrà essere impiegato soltanto nel match successivo contro Andorra.

La Finlandia, che ha convocato anche l’attaccante rosanero Joel Pohjanpalo, affronterà Malta allo Stadio Olimpico di Helsinki venerdì 14 novembre alle ore 19:00, mentre lunedì 17 novembre alle 19:00 ospiterà Andorra allo Stadio Tammelan di Tampere.

Una tegola per Inzaghi, che dovrà valutare le condizioni di Joronen al rientro in Sicilia. L’infortunio del portiere finlandese arriva infatti in un momento delicato per il Palermo, impegnato a ritrovare equilibrio e solidità dopo le ultime prestazioni altalenanti in campionato.