Serie B, 49 giocatori convocati dalle Nazionali

Secondo quanto riportato da Franco Esposito per il Corriere dello Sport, sono ben 49 i calciatori della Serie B convocati dalle rispettive selezioni nazionali — tra Under 19, Under 20, Under 21 e Nazionale maggiore.

Le società più rappresentate sono Juve Stabia (6 convocati), seguita da Catanzaro, Frosinone, Monza e Spezia (tutte con 5). Il Corriere dello Sport, nel pezzo firmato da Franco Esposito, sottolinea come anche il Venezia conti quattro giocatori impegnati, tutti con le Nazionali maggiori: Haps (Suriname), Korac (Lussemburgo), Yeboah (Ecuador) e Bjarkason (Islanda).

Juve Stabia leader assoluta

Il primato spetta alla Juve Stabia, protagonista di un vero exploit internazionale. Quattro dei suoi tesserati — Stabile, Reale, Mannini e De Pieri — fanno parte dell’Under 20 azzurra, mentre Cacciamani, diciottenne in prestito dal Torino e decisivo contro il Palermo, è stato convocato da Alberto Bollini per l’Under 19, impegnata nelle qualificazioni europee contro Moldavia e Bosnia Erzegovina.

Chiude il gruppo Burnete, chiamato dalla Romania Under 21. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, la squadra campana è quella con la rappresentanza più ampia tra le selezioni giovanili.

Giovani di valore e talenti azzurri

Ottimo anche il bilancio del Catanzaro, che porta in Nazionale Liberali (Under 19), Rispoli e Nuamah (Under 20), Bashi (Under 21 Albania) e Cissè (Under 21 Italia), impegnato con la Polonia e il Montenegro nelle qualificazioni europee.

Nel complesso, scrive Franco Esposito sul Corriere dello Sport, la Serie B può contare su 30 giovani di prospettiva, di cui 22 italiani (11 con l’Under 21, 9 con l’Under 20 e 2 con l’Under 19) e 8 stranieri.

Tra i convocati di Silvio Baldini figurano: Tommaso Berti (Cesena), Gabriele Guarino e Brando Moruzzi (Empoli), Gabriele Calvani (Frosinone, in prestito dal Genoa), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Kevin Zeroli (Monza, in prestito dal Milan), Matteo Dagasso (Pescara), Edoardo Motta (Reggiana), Luigi Cherubini (Sampdoria, in prestito dalla Roma) e Diego Mascardi (Spezia).

Come ricordato ancora dal Corriere dello Sport, le uniche squadre a non avere giocatori impegnati con le Nazionali sono Carrarese, Mantova, Padova e Virtus Entella.