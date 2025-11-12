Corriere dello Sport: “Palermo, da monitorare le condizione di Bani. Malcontento per direzione arbitrale…”

Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo è tornato oggi ad allenarsi al Cfa di Torretta, ma non al completo. Alle già note assenze dei finlandesi Joronen e Pohjanpalo, impegnati con la propria nazionale fino a lunedì, si è aggiunta quella di Bartosz Bereszynski, convocato dalla Polonia per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Olanda e Malta, nello stesso girone proprio della Finlandia.

Per il trentatreenne difensore, arrivato a settembre da svincolato, si tratta della conferma di una stima che resta alta, come sottolinea il Corriere dello Sport, soprattutto ora che con il Palermo è tornato protagonista in campo. Con la selezione polacca, Bereszynski ha già collezionato 58 presenze internazionali.

Sul fronte infermeria, Paolo Vannini evidenzia come Inzaghi voglia valutare con attenzione le condizioni dei suoi infortunati. In particolare, verranno monitorati i progressi di Bani, sostituito sabato a fine primo tempo per precauzione a causa di lievi noie muscolari. Il difensore, pilastro della retroguardia rosanero, era appena rientrato da uno stop fisico e la società seguirà con cautela la sua situazione.

L’obiettivo è accelerare il recupero di Gomes, alle prese con una lussazione alla spalla, mentre per Gyasi servirà ancora un po’ di tempo prima di rivederlo in gruppo. Nessun problema invece per Blin, che aveva saltato la trasferta di Castellammare solo per la nascita della seconda figlia.

Come ricorda il Corriere dello Sport, resta infine una nota di malcontento in casa rosanero per la direzione arbitrale dell’ultimo turno: tra sanzioni e doppi cartellini, il Palermo conta cinque nuovi gialli oltre all’espulsione di Ranocchia, un dato che non è passato inosservato nello staff di Inzaghi.