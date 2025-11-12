Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi chiede la svolta prima di gennaio. Ma il club ha già investito tanto…”

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al Palermo serve ritrovare fantasia. Perché il problema di una squadra che non è andata in gol in quasi metà delle partite disputate — sei su quattordici, considerando anche la Coppa Italia — non può risolversi solo aumentando l’intensità, come richiesto da Inzaghi.

Escl. Barone: «Il Palermo è un mistero di questo campionato»

Fisicità e pressing restano i capisaldi del progetto tecnico, ma con la palla tra i piedi i rosanero devono fare molto di più. Serve maggiore personalità, più iniziativa, più precisione nei passaggi filtranti e più movimento senza palla, oltre a una ritrovata freddezza sotto porta. Tutto ciò che, come evidenzia il Corriere dello Sport, rappresenta l’abc del calcio e che oggi invece appare il principale limite della squadra, scivolata al sesto posto dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare.

Nel dopo partita di Castellammare, Inzaghi è stato chiaro: «Abbiamo due mesi di tempo per dimostrarci all’altezza». Un messaggio diretto e significativo. Fra due mesi, infatti, si aprirà il mercato di gennaio, e se le scelte estive dovessero essere smentite dai risultati, potrebbero diventare inevitabili alcuni correttivi. Tuttavia — sottolinea Paolo Vannini — per ora la linea della società è quella di stimolare una reazione interna, chiedendo ai giocatori di maggiore esperienza un segnale forte sul campo.

Il Palermo è stato costruito secondo una precisa idea tattica, e dopo il buon avvio di stagione sarebbe prematuro rimettere tutto in discussione con oltre due terzi di campionato ancora da giocare. Inoltre, come ricorda il Corriere dello Sport, il club ha già sostenuto investimenti significativi: tra acquisti onerosi, stipendi elevati e incentivi alle cessioni, il bilancio si chiuderà in forte disavanzo.

Per questo, almeno per ora, la soluzione dovrà arrivare dall’interno. Anche se — come fa notare Paolo Vannini — certe lacune, come l’assenza di un giocatore capace di cambiare ritmo e strappare in velocità, restano evidenti e fuori dalle caratteristiche dell’attuale rosa a disposizione di Inzaghi.