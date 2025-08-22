Verso Palermo-Reggiana: precedenti, ultime notizie e probabili formazioni

È ai nastri di partenza il campionato di Serie B 2025/26 e il Palermo vuole cominciarlo nel migliore dei modi. Sabato 23 agosto alle ore 21:00 si giocherà il primo match di questo nuovo campionato, che vedrà i rosanero affrontare la Reggiana di mister Davide Dionigi. La partita sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Adesso si fa sul serio: per la formazione di Filippo Inzaghi sarà fondamentale partire bene, così da indirizzare l’annata sui giusti binari e creare sin da subito quell’entusiasmo capace di trascinare la squadra per tutta la stagione. Dopo la splendida vittoria ai calci di rigore nel primo turno di Coppa Italia contro la neopromossa Cremonese, i rosanero vogliono ripetersi e partono favoriti nel match del Renzo Barbera contro la Regia. I granata, però, sono un avversario tutt’altro che semplice, come dimostrato nel match di Coppa Italia contro l’Empoli, vinto dai toscani soltanto ai rigori.

COME CI ARRIVA IL PALERMO

Il Palermo si presenta a questa sfida con grande entusiasmo. È ancora vivo il ricordo dei 35mila spettatori del Barbera in occasione dell’Anglo Palermitan Trophy contro il Manchester City. In questa sessione di mercato i rosanero hanno cambiato molto, a partire dall’allenatore: sulla panchina del club di Viale del Fante è arrivato Filippo Inzaghi che, fresco di promozione in Serie A con il Pisa, ha rinunciato a disputare la massima serie con i toscani per sposare la causa del Palermo.

Sul mercato sono approdati diversi rinforzi di qualità: Augello dal Cagliari, Bani dal Genoa, Gyasi dall’Empoli, Palumbo dal Modena, Bardi e freschi di giornata Joronen e Veroli. Anche in uscita non sono mancate le operazioni: gli addii a titolo definitivo di Francesco Di Mariano e Roberto Insigne, i prestiti di Lund, Desplanches e Nikolaou, i mancati riscatti di Audero, Baniya e Thomas Henry. Restano invece ancora da collocare Saric e Verre, ormai fuori dai piani tecnici del club.

Inzaghi schiera il suo 3-4-2-1 e fin da subito ha provato a dare un’impronta precisa, trasmettendo idee di gioco e valori alla squadra. Pressing e intensità sono i due principi cardine, evidenziati già nelle amichevoli estive, in cui i rosanero hanno mostrato buone prestazioni. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Cremonese, la squadra sembra pronta e matura per affrontare l’inizio di campionato. Per l’occasione Inzaghi recupera Peda e Vasic. Assente ancora Magnani per motivi familiari.

COME CI ARRIVA LA REGGIANA

La Reggiana di Dionigi arriva con fiducia a questa partita, dopo aver messo in difficoltà l’Empoli nel primo turno di Coppa Italia. Con il consueto 3-4-2-1, i granata hanno ben figurato anche nelle amichevoli estive, pareggiando con Cremonese e Juventus.

Il mercato ha portato diversi cambiamenti anche per la Regia: da segnalare la partenza di Francesco Bardi, approdato proprio al Palermo, e l’arrivo dall’Hellas Verona di Elayis Tavsan, giocatore a cui la retroguardia rosanero dovrà prestare particolare attenzione. Altro nome temibile è quello di Cedric Gondo, attaccante ivoriano che nel 2022/23 ha già firmato una tripletta al Barbera con l’Ascoli. Nella scorsa stagione ha collezionato 7 reti in 33 presenze.

Dopo il 13° posto dello scorso campionato, la Reggiana punta a confermarsi o, se possibile, migliorare. L’obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma partire bene è fondamentale per accumulare punti già dalle prime giornate. L’avversario non è dei più semplici, ma i granata proveranno in ogni modo a strappare punti preziosi dal Barbera.

I PRECEDENTI

Nella passata stagione Palermo e Reggiana si sono affrontate due volte: all’andata vittoria rosanero per 2-0 al Barbera (10ª giornata), mentre al ritorno i granata si imposero 2-1 (23ª giornata). In totale i precedenti tra le due squadre sono 37, con un bilancio favorevole ai rosanero: 12 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte.

Sottovalutare l’avversario sarebbe un errore, perché la Reggiana ha dimostrato di poter essere pericolosa. In Serie B nessuno può sentirsi superiore: serve dimostrarlo sul campo, partita dopo partita, se si vuole puntare in alto. Il Palermo potrà contare anche sul sostegno del proprio pubblico: sono già 28.549 i tifosi attesi al Barbera, un dato enorme per la categoria che è destinato a crescere ulteriormente fino a sabato. I sostenitori rosanero, nonostante le due stagioni deludenti appena trascorse, sono carichi di entusiasmo e fiduciosi che questa possa essere finalmente l’annata giusta per coronare un sogno che manca dalla stagione 2016/17.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-1-2): Bardi; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Augello, Segre, Ranocchia, Pierozzi; Brunori, Gyasi, Pohjanpalo. All. Inzaghi

REGGIANA (3-4-2-1) Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Bozzolan, Reinhart, Bertagnoli; Tavsan, Portanova, Gondo. All. Dionigi.

