Sampdoria, UFFICIALE: preso Pafundi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Nuovo rinforzo sulla trequarti per i blucerchiati. Dopo una lunga trattativa la Sampdoria ha ufficializzato, con un comunicato sui propri canali ufficiali, di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Simone Pafundi. Il trequartista arriva dall’Udinese a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Di seguito il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione, dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pafundi (nato a Monfalcone, Gorizia, il 14 marzo 2006). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.”

Ultimissime

Sampdoria, UFFICIALE: preso Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Palermo-Reggiana: raggiunta quota 28.549 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Peda e Gomes stanno bene. Magnani? Lo aspettiamo presto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Mercato importante, il passato va dimenticato. Questa squadra vale più dell’ottavo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Reggiana, Dionigi: «Un bene giocare subito con il Palermo. Inzaghi è un amico»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025