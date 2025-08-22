Sampdoria, UFFICIALE: preso Pafundi
Nuovo rinforzo sulla trequarti per i blucerchiati. Dopo una lunga trattativa la Sampdoria ha ufficializzato, con un comunicato sui propri canali ufficiali, di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Simone Pafundi. Il trequartista arriva dall’Udinese a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Di seguito il comunicato:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione, dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pafundi (nato a Monfalcone, Gorizia, il 14 marzo 2006). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.”