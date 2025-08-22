Palermo-Reggiana: raggiunta quota 28.549 spettatori

Alla vigilia della partita tra Palermo e Reggiana, che si disputerà domani, sabato 23 agosto, alle ore 21:00, continua a crescere il numero di spettatori che sarà presente allo stadio Renzo Barbera per sostenere i rosanero. Per il match si prevede, dunque, il pubblico delle grandi occasioni.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club di Viale del Fante ha comunicato che sono già 28.549 gli spettatori previsti per questa prima partita di campionato. Un dato sempre più straordinario per la categoria, che supera ogni record della passata stagione. Il Palermo si prepara quindi ad esordire in questo campionato con alle spalle un pubblico caloroso e numeroso.