Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Peda e Gomes stanno bene. Magnani? Lo aspettiamo presto»

Nella conferenza stampa della vigilia, Filippo Inzaghi ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori e tracciato un quadro sulla crescita della squadra.

Sul fronte infortuni, buone notizie: «Peda è rientrato da un paio di giorni e sta bene, avevo temuto il peggio. Gomes sta bene: se fosse stata l’ultima partita di campionato avrebbe potuto esserci, ma non vogliamo rischiare. Sarà pronto per la prossima gara».

Il tecnico ha poi speso parole importanti per alcuni singoli: «Ranocchia è un giocatore forte, l’ho sempre chiesto ovunque andassi. Gli ho detto di prendersi in mano la squadra e portarla in altre categorie. Le Douaron? Dopo 40 giorni di lavoro con lui, confermo l’idea iniziale: me lo porterei ovunque».

Spazio anche a un messaggio di motivazione al gruppo: «Ho detto alla squadra che nulla deve preoccuparci, perché se si allenano così devono preoccuparsi gli altri. Se in partita ripeteranno quello che fanno in settimana, i risultati arriveranno. Il lavoro quotidiano è la strada per raggiungere l’obiettivo. Vogliamo realizzare il sogno che tutti condividiamo, ma ci vorranno grande fatica e sacrificio».

Non è mancato un pensiero per Magnani: «Sta vivendo un problema personale che ci ha toccato molto. Siamo tutti accanto a lui e lo aspettiamo presto con noi».

Inzaghi si è poi soffermato sulla duttilità di Gyasi: «Può giocare dove vuole, può fare il quinto, giocare sotto la punta e persino la punta centrale. Vedremo di volta in volta come utilizzarlo».

Infine, un passaggio dedicato ai giovani della Primavera: «Hanno dato tanto in questo periodo. Quando saremo al completo, qualcuno rimarrà con noi per gli allenamenti e giocherà con Del Grosso. Mi auguro che possa trovarli cresciuti».