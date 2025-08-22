Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Peda e Gomes stanno bene. Magnani? Lo aspettiamo presto»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Nella conferenza stampa della vigilia, Filippo Inzaghi ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori e tracciato un quadro sulla crescita della squadra.

Sul fronte infortuni, buone notizie: «Peda è rientrato da un paio di giorni e sta bene, avevo temuto il peggio. Gomes sta bene: se fosse stata l’ultima partita di campionato avrebbe potuto esserci, ma non vogliamo rischiare. Sarà pronto per la prossima gara».

Il tecnico ha poi speso parole importanti per alcuni singoli: «Ranocchia è un giocatore forte, l’ho sempre chiesto ovunque andassi. Gli ho detto di prendersi in mano la squadra e portarla in altre categorie. Le Douaron? Dopo 40 giorni di lavoro con lui, confermo l’idea iniziale: me lo porterei ovunque».

Spazio anche a un messaggio di motivazione al gruppo: «Ho detto alla squadra che nulla deve preoccuparci, perché se si allenano così devono preoccuparsi gli altri. Se in partita ripeteranno quello che fanno in settimana, i risultati arriveranno. Il lavoro quotidiano è la strada per raggiungere l’obiettivo. Vogliamo realizzare il sogno che tutti condividiamo, ma ci vorranno grande fatica e sacrificio».

Non è mancato un pensiero per Magnani: «Sta vivendo un problema personale che ci ha toccato molto. Siamo tutti accanto a lui e lo aspettiamo presto con noi».

Inzaghi si è poi soffermato sulla duttilità di Gyasi: «Può giocare dove vuole, può fare il quinto, giocare sotto la punta e persino la punta centrale. Vedremo di volta in volta come utilizzarlo».

Infine, un passaggio dedicato ai giovani della Primavera: «Hanno dato tanto in questo periodo. Quando saremo al completo, qualcuno rimarrà con noi per gli allenamenti e giocherà con Del Grosso. Mi auguro che possa trovarli cresciuti».

Ultimissime

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Peda e Gomes stanno bene. Magnani? Lo aspettiamo presto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Mercato importante, il passato va dimenticato. Questa squadra vale più dell’ottavo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Reggiana, Dionigi: «Un bene giocare subito con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Recuperato Vasic, in attacco ho grandi soluzioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Non vedo l’ora di iniziare, mi auguro che la gente sia orgogliosa di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025