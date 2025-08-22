Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Mercato importante, il passato va dimenticato. Questa squadra vale più dell’ottavo posto»

Nella conferenza stampa della vigilia, Filippo Inzaghi ha parlato anche del mercato e delle prospettive stagionali della sua squadra.

«Penso che siamo a posto così – ha dichiarato il tecnico – la società ha fatto qualcosa di importante sul mercato e a sinistra siamo coperti. Il passato va dimenticato: i giocatori sono più forti di quanto abbiano fatto vedere, anche più dell’ottavo posto della scorsa stagione. Ci sono calciatori che non hanno ancora dimostrato il loro reale potenziale».