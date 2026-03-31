Tottenham, ufficiale De Zerbi: l’ex Palermo è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
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Il Tottenham ha annunciato l’ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della prima squadra con un contratto a lungo termine, in attesa del completamento delle procedure legate al permesso di lavoro.

Il tecnico italiano, ex allenatore del Palermo, raccoglie una nuova sfida in Premier League dopo le esperienze internazionali che ne hanno consolidato il profilo tra i migliori allenatori europei.


«Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo», ha dichiarato De Zerbi. «Ho percepito subito l’ambizione della società: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, giocando un calcio che entusiasmi i tifosi. Sono qui perché credo in questo progetto».

L’obiettivo immediato sarà risalire la classifica: «La priorità a breve termine è scalare la Premier League. Lavoreremo con grande intensità per chiudere al meglio la stagione».

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo Johan Lange: «De Zerbi era la nostra prima scelta per l’estate e siamo felici di averlo portato subito. È uno degli allenatori più innovativi e offensivi del calcio mondiale».

La carriera di De Zerbi parla per lui: dopo gli inizi in Italia e l’esperienza al Sassuolo, si è messo in evidenza allo Shakhtar Donetsk, vincendo la Supercoppa ucraina e portando la squadra in Champions League. Successivamente ha scritto la storia del Brighton, centrando la prima qualificazione europea del club, prima dell’esperienza al Marsiglia, chiusa con un secondo posto in Ligue 1.

Ora una nuova avventura a Londra, con il Tottenham che punta sull’identità di gioco e sulle idee dell’allenatore italiano per aprire un nuovo ciclo.

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