Palermo, ripresa a Torretta: Inzaghi prepara la sfida all’Avellino

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Il Palermo è tornato al lavoro questo pomeriggio al CFA di Torretta per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l’Avellino, in programma domenica sera al “Renzo Barbera”.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento, per poi concentrarsi su un’esercitazione dedicata al possesso palla. Successivamente i rosanero hanno disputato una partitella a campo ridotto, utile per mantenere alta l’intensità e testare le soluzioni tattiche.


A chiudere l’allenamento è stato un lavoro aerobico, finalizzato al mantenimento della condizione fisica in vista del rush finale di campionato.

Prosegue dunque il percorso di avvicinamento alla sfida contro l’Avellino, primo snodo di un ciclo decisivo per la stagione del Palermo.

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