Disastro azzurro, Italia fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva. La Bosnia vince ai rigori
Dopo un primo tempo equilibrato, con l’Italia in vantaggio grazie al gol di Moise Kean al 15’, la Bosnia cresce nella ripresa e trova il pareggio al 79’ con Haris Tabaković, sfruttando un rimbalzo in area. La partita prosegue tra grandi interventi di Gianluigi Donnarumma – in particolare su tiri insidiosi di Kerim Alajbegović e Tahirovic – e occasioni per entrambe le squadre, comprese chance per Francesco Pio Esposito e Federico Dimarco. L’espulsione di Alessandro Bastoni al 41’ complica ulteriormente i piani dell’Italia.
Nei supplementari l’Italia prova a sfondare con punizioni e conclusioni da fuori area, ma la difesa bosniaca resiste, mentre Nikola Vasilj e la retroguardia respingono ogni tentativo. Così si arriva inevitabilmente ai rigori. Gli Azzurri falliscono tre dei loro tiri: Esposito spara alto, Cristante centra la traversa, Tonali segna. La Bosnia invece non sbaglia: Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic e Bajraktarevic trasformano, decretando la vittoria dei padroni di casa e la qualificazione della Bosnia ai Mondiali.
È la fine di un sogno per l’Italia, che dovrà rimandare l’appuntamento con la storia e per la terza volta consecutiva guarderà da casa l’ennesimo Mondiale. La Bosnia festeggia invece un’impresa storica, conquistando il Mondiale dopo una sfida drammatica fino all’ultimo tiro.
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