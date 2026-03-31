Playoff Mondiali 2026: Repubblica Ceca e Svezia avanti dopo i primi 45′, pari senza reti tra Kosovo e Turchia. I risultati parziali
Terminano i primi tempi delle gare valide per i playoff dei Mondiali 2026.
Tutte le partite si sbloccano, ad eccezione di Kosovo–Turchia. L’Italia chiude la prima frazione in vantaggio grazie al gran gol di Moise Kean, ma la Nazionale di Gennaro Gattuso resta in dieci per l’espulsione ingenua al 41’ di Alessandro Bastoni. Il CT è costretto a rinunciare a Mateo Retegui, inserendo Federico Gatti per riequilibrare la difesa.
Non trova la via del gol la Turchia di Vincenzo Montella, che si scontra con la solida difesa guidata da Amir Rrahmani. Parte forte invece la Repubblica Ceca, avanti 1-0 sulla Danimarca al termine del primo tempo.
Chiude il quadro la Svezia, in vantaggio 2-1 sulla Polonia al termine della prima frazione. Saranno decisivi i prossimi 45 minuti per stabilire chi conquisterà l’accesso al Mondiale.
- Bosnia ed Erzegovina – Italia: 0-1
- Kosovo – Turchia: 0-0
- Repubblica Ceca – Danimarca: 1-0
- Svezia – Polonia: 2-1