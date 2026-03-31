Playoff Mondiali 2026: Polonia non qualificata, passa la Svezia. Solo panchina per Bereszynski
Si chiudono le gare dei playoff finali per i Mondiali 2026 con verdetti già definiti in alcune sfide e altre che dovranno passare dai supplementari.
La Svezia batte la Polonia per 3-2 e conquista il pass per il Mondiale, mentre la Turchia supera il Kosovo 1-0 e si qualifica. Una delusione per la Polonia del difensore rosanero Bartosz Bereszyński che è rimasto in panchina.
Più combattute, invece, le partite tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, chiusa sull’1-1, e tra Repubblica Ceca e Danimarca, anch’essa 1-1. Queste due sfide dovranno quindi essere decise ai tempi supplementari.
Il quadro dei risultati finali:
- Bosnia ed Erzegovina – Italia: 1-1
- Kosovo – Turchia: 0-1
- Repubblica Ceca – Danimarca: 1-1
- Svezia – Polonia: 3-2
Il secondo tempo e i supplementari delle sfide ancora in bilico saranno decisivi per completare il quadro delle nazionali qualificate a Coppa del Mondo 2026.