Playoff Mondiali 2026: Polonia non qualificata, passa la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

Si chiudono le gare dei playoff finali per i Mondiali 2026 con verdetti già definiti in alcune sfide e altre che dovranno passare dai supplementari.

La Svezia batte la Polonia per 3-2 e conquista il pass per il Mondiale, mentre la Turchia supera il Kosovo 1-0 e si qualifica. Una delusione per la Polonia del difensore rosanero Bartosz Bereszyński che è rimasto in panchina.





Più combattute, invece, le partite tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, chiusa sull’1-1, e tra Repubblica Ceca e Danimarca, anch’essa 1-1. Queste due sfide dovranno quindi essere decise ai tempi supplementari.

Il quadro dei risultati finali:

Bosnia ed Erzegovina – Italia : 1-1

– : 1-1 Kosovo – Turchia : 0-1

– : 0-1 Repubblica Ceca – Danimarca : 1-1

– : 1-1 Svezia – Polonia : 3-2

Il secondo tempo e i supplementari delle sfide ancora in bilico saranno decisivi per completare il quadro delle nazionali qualificate a Coppa del Mondo 2026.