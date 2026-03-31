Avellino verso il Palermo, ripresa la preparazione: le ultime dall’infermeria
L’Avellino riprende la marcia in vista della trasferta contro il Palermo, in programma domenica sera al “Barbera”. I biancoverdi sono tornati ad allenarsi nel pomeriggio, iniziando ufficialmente la preparazione per una sfida chiave del finale di stagione.
Sul fronte infermeria arrivano segnali misti. Palmiero ha svolto un lavoro di gestione a causa di un fastidio al ginocchio, ma il centrocampista dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione di Ballardini per la gara contro i rosanero.
Situazione diversa per Reale, ancora fermo ai box per una lesione muscolare e non recuperabile nell’immediato. Da monitorare anche Sassi, alle prese con un attacco febbrile.
Buone notizie invece per quanto riguarda Daffara, atteso rientrare in gruppo domani dopo l’impegno con l’Under 21 azzurra, impegnata oggi in Svezia.
Ballardini, dunque, inizia a fare la conta degli uomini disponibili, con l’obiettivo di arrivare al “Barbera” con la miglior formazione possibile per una sfida delicata e ricca di significati.