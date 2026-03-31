Trapani, nuova mazzata dal TFN: altri 5 punti di penalizzazione e salvezza sempre più in salita

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
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Valerio Antonini/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Un’altra batosta, forse la più pesante da assorbire in questo finale di stagione. Il Trapani incassa altri 5 punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa e vede complicarsi ulteriormente una classifica già profondamente segnata dalle sanzioni accumulate nei mesi scorsi.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto al club granata anche un’ammenda di 2.000 euro. Il provvedimento dovrà essere scontato nella stagione in corso e rende ancora più delicata la rincorsa del Trapani alla permanenza in categoria.


La nuova sanzione arriva dopo il deferimento notificato lo scorso 5 marzo, nato dalla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Un ulteriore passaggio giudiziario che appesantisce il quadro del club siciliano, già finito più volte al centro delle vicende legate ai controlli amministrativi.

Con questi altri 5 punti sottratti, il totale delle penalizzazioni sale a 25. Un numero enorme, che finisce inevitabilmente per stravolgere la lotta salvezza e costringe adesso il Trapani a un finale quasi disperato, in cui ogni partita assume il valore di uno spareggio.

La squadra si ritrova così a dover combattere non solo contro gli avversari, ma anche contro il peso di una stagione segnata fuori dal campo prima ancora che dentro il rettangolo di gioco. Il margine si riduce al minimo, mentre la pressione cresce in maniera inevitabile su ambiente, società e gruppo squadra.

Adesso servirà una risposta immediata sul campo, ma il nuovo verdetto del TFN rischia di aver spostato ancora più in alto l’asticella di una salvezza che, giornata dopo giornata, assume i contorni di un’impresa.

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