Serie B, classifica avulsa: Palermo indietro, Venezia e Monza in vantaggio

La corsa alla promozione in Serie B entra nella fase più calda e, con una classifica cortissima a sei giornate dalla fine, torna d’attualità il tema degli arrivi a pari punti. Uno scenario tutt’altro che remoto, che potrebbe incidere in modo decisivo sulle gerarchie finali.

Il regolamento è chiaro: in caso di parità tra due squadre si guarda agli scontri diretti, ma se le squadre coinvolte sono tre o più entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa, ovvero una graduatoria costruita esclusivamente sui risultati ottenuti negli scontri diretti tra le squadre interessate.





Analizzando la situazione attuale tra Venezia, Monza, Frosinone e Palermo, emerge un quadro piuttosto definito ma ancora aperto a possibili ribaltoni.

Il Venezia si presenta con un bottino importante: 11 punti negli scontri diretti, frutto delle doppie vittorie contro il Frosinone e dei risultati positivi contro il Monza. Gli arancioneroverdi sono in vantaggio negli scontri diretti con entrambe e in equilibrio con il Palermo, con cui devono ancora disputare il ritorno.

Situazione simile per il Monza, anch’esso a quota 11 punti nella classifica avulsa. I brianzoli possono contare su un doppio successo netto contro il Palermo e su un bilancio favorevole con il Frosinone, mentre risultano in svantaggio nel confronto diretto con il Venezia.

Molto più complicata la posizione del Frosinone, fermo a soli 2 punti negli scontri diretti considerati. I ciociari risultano in svantaggio sia con Venezia che con Monza, mentre restano in equilibrio con il Palermo, con cui devono ancora giocare il match di ritorno.

Chiude il quadro il Palermo, anch’esso a quota 2 punti nella classifica avulsa. I rosanero pagano soprattutto il doppio ko contro il Monza, mentre sono ancora in equilibrio con Venezia e Frosinone grazie agli 0-0 maturati finora. Proprio le sfide ancora da disputare contro queste due squadre rappresentano però una grande occasione per ribaltare gli equilibri.

Con sei partite ancora da giocare, la situazione resta aperta: il Palermo è chiamato a cambiare passo negli scontri diretti per non restare penalizzato in caso di arrivo a pari punti. Venezia e Monza, al momento, partono invece da una posizione di vantaggio.