TMW: “Campobasso, colpo a centrocampo. Quasi fatta per il palermitano Sonny D’Angelo”

Il Campobasso mette a segno un colpo di esperienza. Dopo la promozione in Serie C, il club molisano è ad un passo da Sonny D’Angelo, centrocampista classe 1995 dell’Avellino. Il giocatore palermitano, reduce da 90 presenze e 17 reti con la maglia biancoverde, si appresta dunque a intraprendere una nuova avventura. Filtra ottimismo per la fumata bianca, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’intesa definitiva. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.

