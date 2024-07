TMW: “Duello Cesena-Bari per Tripaldelli della Spal”

Alessandro Tripaldelli potrebbe tornare in Serie B dopo l’ottima stagione in Serie C con la maglia della Spal. Secondo quanto riportato su TuttoMercatoWeb.com il giocatore sarebbe finito nel mirino del Cesena, tanto che le due squadre avrebbero già avuto dei primi contatti. Sul giovane terzino mancino, però, ci sarebbe anche il Bari, che nelle prossime ore potrebbero inserirsi concretamente per beffare la squadra allenata dall’ex Michele Mignani.

