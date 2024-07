Si è appena concluso l’allenamento pomeridiano del Palermo, giunto al dodicesimo giorno di ritiro a Livigno. Dopo una fase di attivazione in palestra e il riscaldamento in campo con un torello, i rosanero hanno svolto degli esercizi in due gruppi per allenare la finalizzazione e l’uscita palla al piede. Successivamente Dionisi ha provato il 4-2-3-1 in vista dell’amichevole di sabato 20 luglio contro il Monza.

Continue Reading