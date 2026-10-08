The Guardian: “Manchester City, terremoto ad Abu Dhabi: Al-Mubarak sotto pressione. Possibile vendita del club”

Il futuro del Manchester City potrebbe essere a un punto di svolta. Dopo la decisione della commissione indipendente sulle violazioni delle norme finanziarie della Premier League, cresce l’attenzione sulla posizione di Khaldoon Al-Mubarak, presidente del club inglese e figura di primo piano negli equilibri politici ed economici di Abu Dhabi. Secondo un’analisi pubblicata dal Guardian, un’eventuale conferma delle responsabilità del City in appello potrebbe persino aprire la strada a una cessione della società.

A ricostruire lo scenario è Rob Draper sul The Guardian, in un approfondimento pubblicato l’8 ottobre 2026 che esamina il ruolo di Al-Mubarak, la strategia adottata dal Manchester City nei confronti delle autorità calcistiche e le possibili conseguenze per la proprietà emiratina.





Manchester City, il ruolo di Al-Mubarak e lo scontro con le autorità calcistiche

Khaldoon Al-Mubarak non è soltanto il presidente del Manchester City. È anche uno dei principali consiglieri del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e una figura di riferimento nelle relazioni internazionali di Abu Dhabi.

Secondo quanto ricostruito da Rob Draper sul The Guardian, proprio Al-Mubarak avrebbe avuto un ruolo determinante nella linea particolarmente combattiva adottata dal club inglese nei confronti delle istituzioni calcistiche.

Il quotidiano britannico richiama documenti diffusi in passato da Der Spiegel, relativi a una controversia con la UEFA nel 2014. In quell’occasione, secondo una comunicazione attribuita al legale Simon Cliff, Al-Mubarak avrebbe preferito affrontare una lunga battaglia giudiziaria piuttosto che accettare una sanzione economica.

Il Manchester City raggiunse successivamente un accordo con la UEFA, ma la strategia di confronto con le autorità calcistiche è rimasta un elemento centrale delle vicende societarie.

Violazioni finanziarie, l’appello può diventare decisivo

Il nuovo scenario è legato alla vicenda delle violazioni delle regole finanziarie contestate al Manchester City.

Il club è alle prese con le conseguenze della decisione di una commissione indipendente e con il relativo percorso di appello.

Come evidenzia Rob Draper sul The Guardian, un eventuale esito sfavorevole definitivo potrebbe avere ripercussioni che andrebbero oltre l’ambito sportivo, coinvolgendo anche gli interessi e l’immagine internazionale della proprietà di Abu Dhabi.

L’ipotesi più significativa riguarda una possibile vendita del Manchester City.

Si tratta, tuttavia, di uno scenario prospettato nell’analisi del quotidiano britannico e non di una decisione ufficialmente annunciata dalla proprietà.

L’esperto Davidson: possibile uscita della proprietà da Manchester

Nell’approfondimento viene interpellato Christopher Davidson, autore del libro Abu Dhabi, Oil and Beyond, che considera plausibile una cessione del club qualora il procedimento si concludesse negativamente per il Manchester City.

Secondo Davidson, la proprietà potrebbe decidere di attendere l’esito dell’appello e valutare successivamente una strategia di uscita, anche per limitare ulteriori conseguenze reputazionali.

L’esperto ritiene che un prolungamento della controversia rischierebbe di compromettere parte dei benefici d’immagine ottenuti da Abu Dhabi attraverso gli investimenti nel calcio inglese.

Una prospettiva che contrasta con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Al-Mubarak nel giugno scorso, quando aveva ribadito la volontà di continuare a sviluppare il Manchester City, escludendo l’intenzione di venderlo.

Abu Dhabi, gli investimenti nel Regno Unito non sarebbero in discussione

L’analisi del quotidiano britannico allarga lo sguardo anche ai rapporti economici tra gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito.

Secondo Davidson, le difficoltà del Manchester City non dovrebbero necessariamente compromettere gli altri investimenti emiratini nel Paese.

Abu Dhabi mantiene infatti interessi in numerosi settori, dalle energie rinnovabili alla sanità, dalla logistica al commercio.

Il Manchester City, pur rappresentando un progetto di grande visibilità internazionale, costituisce soltanto una parte delle attività riconducibili all’ampio sistema economico emiratino.

Manchester City, futuro ancora da definire

Come sottolinea Rob Draper sul The Guardian, il destino del Manchester City dipenderà anche dagli sviluppi giudiziari e dalle valutazioni che verranno effettuate ai vertici di Abu Dhabi.

Al momento non risulta annunciata alcuna operazione di vendita e la posizione pubblicamente espressa da Al-Mubarak resta quella della continuità del progetto.

Il quadro potrebbe però cambiare in caso di conferma definitiva delle violazioni finanziarie.

La possibile cessione del Manchester City resta dunque un’ipotesi, ma l’approfondimento del Guardian apre interrogativi importanti sul futuro della proprietà emiratina e sulla strategia di Khaldoon Al-Mubarak.