Bologna, UFFICIALE: dagli svincolati arriva Darmian

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
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Dopo il grave infortunio di Holm, che per mesi starà lontano dal campo, il Bologna torna sul mercato degli svincolati per rimpiazzare il terzino svedese. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo dagli svincolati dell’esterno, ex Palermo, Matteo Darmian. Il classe 89′ ha firmato un contratto che lo lega agli emiliani fino al 30 giugno 2027: adesso è pronto per una nuova avventura in Serie A.

Questo il comunicato del club:


“Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, è un giocatore duttile e affidabile, capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia e, all’occorrenza, anche in posizione più arretrata. Fra i calciatori in attività con più partite, prosegue così una lunghissima e vincente carriera. Dotato di buona tecnica individuale, senso della posizione e grande attenzione tattica, fa della continuità, della capacità di lettura del gioco e dell’equilibrio tra fase difensiva e offensiva le sue principali caratteristiche”

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