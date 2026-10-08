Entella-Juve Stabia, De Giorgio: «La penalità in classifica è stata un grosso peso, dobbiamo fare punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
images

CASTELLAMARE DI STABIA – In vista del match tra Juve Stabia e Virtus Entella, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Pietro De Giorgio, spiegando il momento della squadra e il bisogno di fare punti dopo la penalizzazione in classifica.

«Dobbiamo muovere con urgenza la classifica, vista la situazione – ha dichiarato il tecnico -. Vogliamo farlo al più presto possibile, perché è una classifica che non ci appartiene»


De Giorgio ha poi aggiunto: «Sono rimasto molto contento di queste amichevoli. Arriviamo con la squadra che sta bene, fatta eccezione per Vismara, Scuderi e Pietrangeli. Affrontiamo una squadra di categoria, che fa dell’umiltà la sua forza e che attacca molto la profondità. Servirà un’attenzione massimale. Non erano partiti bene, poi hanno avuto alcune partite in cui si sono rimessi in carreggiata»

E sul momento della squadra: «È una squadra viva, l’unica pecca è che siamo andati sempre sotto. Qualche punto in più lo meritavamo. È una squadra che sta facendo un buon percorso. Il contraccolpo della penalità in classifica è stato un grosso peso. Dico sempre ai ragazzi di continuare a fare la prestazione senza pensare troppo alla posizione in classifica. Questa squadra sta creando tanto di buono. Mi auguro di arrivare prima possibile alla vittoria. Sarebbe il giusto merito per la piazza»

Inoltre, un commento sul rapporto tra squadra e tifosi in questo momento difficile: «Il nostro senso di appartenenza è molto forte. I tifosi hanno mostrato la loro vicinanza. In questo momento la Juve Stabia siamo tutti e tutti dobbiamo salvare questo club»

Infine, il tecnico non vuole nessun alibi sul fronte degli infortunati e delle difficoltà affrontate: «Io non trovo alibi. Dico sempre le cose alla luce del sole. Abbiamo avuto ragazzi con seri problemi in passato, tra cui Pierobon e Battistella. Ma abbiamo fatto un lavoro straordinario con lo staff per rimetterli in piedi. Battistella è un giocatore che monitoriamo tutti i giorni. Ha fatto anche la partita da titolare in Coppa Italia ed è uno di quelli che potrebbe partire titolare a Chiavari»

ù

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 1-0 (64) de giorgio

Juve Stabia, non c’è pace: altri sei mesi di amministrazione giudiziaria. Il Tribunale proroga la misura

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
lupo

Lupo: «Palermo, mancare la Serie A sarebbe un fallimento colossale. È l’annata decisiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
d'angelo spezia

D’Angelo: «Palermo davanti? Rientra nella logica, sta facendo molto bene. Bene anche il Südtirol»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
bianco

Pisa-Vicenza, Bianco: «Torniamo alla difesa a tre. La squadra è forte, ma dobbiamo dimostrarlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
ditaranto_default (1)

Cesena, Di Taranto verso l’addio: per il post spunta Mencucci

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (25) CORRADI

Sampdoria, Corradi verso l’Avellino: «Partita molto difficile, va affrontata con la massima attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
1685979875_1682871453_stadio_arezzo_o

Arezzo, al via i lavori per il nuovo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
NESTA

Avellino, Nesta: «Dobbiamo dominare di più come nella gara contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Magnino-1-584x584

La Nazione: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Shpendi e Belardinelli ancora in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
andreoletti

Il Tirreno: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Andreoletti prepara il 3-5-2”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo padova 2-1 (71) dellavalle Pastina BANI VAVASSORI palumbo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione arbitrale: più tempo effettivo, meno falli e rigori. I numeri delle prime cinque giornate”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
corsi_fabrizio (1)

Corriere dello Sport: “Empoli, Andreoletti debutta contro il Palermo: Shpendi in dubbio. Closing con il fondo americano verso il rinvio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026

Ultimissime

images

Entella-Juve Stabia, De Giorgio: «La penalità in classifica è stata un grosso peso, dobbiamo fare punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
WhatsApp-Image-2026-10-08-at-16.23.29-scaled

Bologna, UFFICIALE: dagli svincolati arriva Darmian

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo manchester city (22) Mubarak soriano

The Guardian: “Manchester City, spunta l’ipotesi della vendita del club”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64) de giorgio

Juve Stabia, non c’è pace: altri sei mesi di amministrazione giudiziaria. Il Tribunale proroga la misura

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo mantova logo coppa italia (91) tifosi

Empoli-Palermo, settore ospiti vicino al sold out: tifosi rosanero pronti a invadere il Castellani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026