Entella-Juve Stabia, De Giorgio: «La penalità in classifica è stata un grosso peso, dobbiamo fare punti»

CASTELLAMARE DI STABIA – In vista del match tra Juve Stabia e Virtus Entella, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Pietro De Giorgio, spiegando il momento della squadra e il bisogno di fare punti dopo la penalizzazione in classifica.

«Dobbiamo muovere con urgenza la classifica, vista la situazione – ha dichiarato il tecnico -. Vogliamo farlo al più presto possibile, perché è una classifica che non ci appartiene»





De Giorgio ha poi aggiunto: «Sono rimasto molto contento di queste amichevoli. Arriviamo con la squadra che sta bene, fatta eccezione per Vismara, Scuderi e Pietrangeli. Affrontiamo una squadra di categoria, che fa dell’umiltà la sua forza e che attacca molto la profondità. Servirà un’attenzione massimale. Non erano partiti bene, poi hanno avuto alcune partite in cui si sono rimessi in carreggiata»

E sul momento della squadra: «È una squadra viva, l’unica pecca è che siamo andati sempre sotto. Qualche punto in più lo meritavamo. È una squadra che sta facendo un buon percorso. Il contraccolpo della penalità in classifica è stato un grosso peso. Dico sempre ai ragazzi di continuare a fare la prestazione senza pensare troppo alla posizione in classifica. Questa squadra sta creando tanto di buono. Mi auguro di arrivare prima possibile alla vittoria. Sarebbe il giusto merito per la piazza»

Inoltre, un commento sul rapporto tra squadra e tifosi in questo momento difficile: «Il nostro senso di appartenenza è molto forte. I tifosi hanno mostrato la loro vicinanza. In questo momento la Juve Stabia siamo tutti e tutti dobbiamo salvare questo club»

Infine, il tecnico non vuole nessun alibi sul fronte degli infortunati e delle difficoltà affrontate: «Io non trovo alibi. Dico sempre le cose alla luce del sole. Abbiamo avuto ragazzi con seri problemi in passato, tra cui Pierobon e Battistella. Ma abbiamo fatto un lavoro straordinario con lo staff per rimetterli in piedi. Battistella è un giocatore che monitoriamo tutti i giorni. Ha fatto anche la partita da titolare in Coppa Italia ed è uno di quelli che potrebbe partire titolare a Chiavari»

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