Palermo verso l’Empoli: domani Inzaghi in conferenza stampa
Venerdì 9 ottobre sarà giornata di vigilia in casa Palermo. Come comunicato dal club attraverso i propri canali, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta, presentando la prossima sfida di campionato contro l’Empoli.
Il tecnico d sarà chiamato a fare il punto della situazione alla vigilia della trasferta sul campo dei toscani, fornendo indicazioni sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sul momento vissuto dai rosanero.
La conferenza stampa rappresenterà dunque l’occasione per conoscere le sensazioni di Inzaghi in vista di un appuntamento importante per il Palermo, atteso da una gara esterna contro l’Empoli.