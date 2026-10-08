Cesena, Diamanti verso il Benevento: «Abbiamo tratto beneficio dalla sosta, fisicamente stiamo meglio»

CESENA – In vista del match tra Cesena e Benevento, valido per la 6a giornata del campionato di Serie B 2026-27, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore bianconero, Alessandro Diamanti, parlando del lavoro svolto durante questa sosta e commentando il recente cambio di proprietà che ha scosso il club.

«È stata una sosta lunga da cui abbiamo tratto beneficio – spiega il tecnico -. Anche dopo tre settimane senza giocare, la fiamma non si era mai spenta, per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi»





Diamanti ha poi parlato del lavoro fatto durante questa sosta: «Abbiamo fatto una mini preparazione, soprattutto per chi non aveva potuto farla. La condizione fisica è aumentata per tutti, sarà bello scegliere i 20 che verranno a Benevento e gli undici che partiranno dall’inizio»

Un commento poi su Shpendi, autore di un ottimo inizia di campionato: «L’ho ritrovato bene, gli manca solo il sole della Romagna. Mi ha detto che era contento di allenarsi con noi»

Infine, sul nuovo presidente dei bianconeri Mike Melby: «Seguo poco questo tipo di avvicendamenti, sono più concentrato al campo. Comunque ci sentiamo spesso con tutti i dirigenti»